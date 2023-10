'O mundo está olhando. Israel tem um conjunto de valores como os Estados Unidos e outras democracias', diz Biden

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou a Israel nesta quarta-feira (18) prometendo solidariedade na guerra contra o Hamas e apoiando seu relato de que uma explosão que matou um grande número de palestinos em um hospital de Gaza foi causada por militantes.

A bola de fogo que engoliu o hospital Al-Ahli al-Arabi produziu algumas das imagens mais angustiantes de uma guerra de 12 dias e destruiu os planos da Casa Branca para a missão diplomática de emergência de Biden no Médio Oriente, com os líderes árabes a cancelarem a cimeira planeada com o presidente dos EUA.

Autoridades palestinas culparam um ataque aéreo israelense pela explosão, que disse ter matado até 500 pessoas. Israel disse que a explosão foi causada por um lançamento fracassado de foguete pelo grupo militante Jihad Islâmica Palestina, que negou a culpa.

Falando ao lado do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, Biden disse: “Fiquei profundamente triste e indignado com a explosão do hospital em Gaza ontem e, com base no que vi, parece que foi feito pela outra equipe, não você."

“Mas há muitas pessoas por aí que não têm certeza, então temos muito, temos que superar muitas coisas”, acrescentou Biden.

"O mundo está olhando. Israel tem um conjunto de valores como os Estados Unidos e outras democracias, e eles estão olhando para ver o que vamos fazer."

A viagem de Biden ao Médio Oriente deveria acalmar a região, ao mesmo tempo que demonstrava o apoio dos EUA ao seu aliado Israel, que prometeu aniquilar o movimento Hamas, cujos combatentes mataram 1.400 israelitas num ataque violento em 7 de Outubro.

Mas depois da explosão no hospital, a Jordânia cancelou a segunda metade do itinerário de Biden: uma cimeira planeada em Amã com os líderes da Jordânia, do Egipto e da Autoridade Palestina.

Netanyahu agradeceu a Biden pelo seu “apoio inequívoco”. O gabinete do presidente Isaac Herzog disse que o chefe de Estado disse a Biden: “Deus o abençoe por proteger a nação de Israel”.

'AJUDE-NOS, AJUDE-NOS!'

As cenas de destruição no hospital foram horríveis, mesmo tendo em conta os padrões dos últimos 12 dias, que confrontaram o mundo com imagens implacáveis, primeiro de israelitas massacrados nas suas casas e depois de famílias palestinas enterradas sob os escombros dos ataques retaliatórios de Israel.

Equipes de resgate vasculharam escombros manchados de sangue em busca de sobreviventes. Um chefe da defesa civil de Gaza estimou o número de mortos em 300, enquanto fontes do Ministério da Saúde estimaram em 500, embora Israel contestasse esses números. O porta-voz do ministério palestino, Ashraf Al-Qudra, disse que as equipes de resgate ainda estavam recuperando os corpos.

“As pessoas correram para o departamento de cirurgia gritando: 'Ajudem-nos, ajudem-nos, há pessoas mortas e feridas dentro do hospital!'” disse o Dr. Fadel Naim, Chefe do Departamento de Cirurgia Ortopédica do local.

“O hospital estava cheio de mortos e feridos, corpos desmembrados e mortos”, disse ele à Reuters. “Tentamos salvar quem pode ser salvo, mas o número era grande demais para a equipe do hospital conseguir salvá-los... Vimos eles vivos, mas não pudemos ajudá-los e eles foram martirizados”.

Mais tarde, Israel divulgou imagens de drones do local da explosão do hospital, que, segundo ele, mostraram não ser responsável porque não houve cratera de impacto de qualquer míssil ou bomba.

Os militares israelenses publicaram o que disseram ser uma gravação de áudio de “comunicação entre terroristas falando sobre foguetes falhando”.

Os palestinos estavam convencidos de que a explosão foi um ataque israelense, sem nenhum aviso para os civis deixarem um hospital que estava sendo usado como abrigo por milhares de habitantes de Gaza já desabrigados pelos bombardeios israelenses.

“Este lugar criou um refúgio seguro para mulheres e crianças, aquelas que escaparam do bombardeio israelense”, disse outro médico do hospital, Ibrahim Al-Naqa, à Reuters. “Não sabemos como se chama a concha, mas vimos os resultados quando atingiu crianças e despedaçou seus corpos”.

'CABEÇAS FRESCAS'

Depois de Biden ter apoiado a conta israelita, outros líderes ocidentais também apelaram à prudência.

“Ontem à noite, muitos tiraram conclusões precipitadas sobre a trágica perda de vidas no hospital Al Ahli”, postou o secretário de Relações Exteriores da Grã-Bretanha, James Cleverly, no X. “Fazer isso errado colocaria ainda mais vidas em risco. e com precisão. A cabeça fria deve prevalecer.

A explosão desencadeou uma nova fúria nas ruas de todo o Médio Oriente, ao mesmo tempo que Biden procurava acalmar as emoções e evitar que o conflito ultrapassasse as fronteiras.

As forças de segurança palestinas dispararam gás lacrimogêneo e granadas de efeito moral para dispersar manifestantes antigovernamentais na cidade de Ramallah, na Cisjordânia, sede do presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, um dos líderes árabes que cancelaram o encontro com Biden.

O Departamento de Estado dos EUA emitiu um novo aviso aos americanos para não viajarem para o Líbano, onde os confrontos fronteiriços entre o movimento Hezbollah, apoiado pelo Irã, e Israel na semana passada foram os mais mortíferos desde a última guerra total em 2006.

Biden apoiou fortemente Israel após os ataques de 7 de outubro. Mas está sob intensa pressão para obter um compromisso claro de Israel para aliviar a situação dos civis na Faixa de Gaza, onde 2,3 milhões de palestinianos estão sob cerco total, sem acesso a alimentos, combustível, água ou medicamentos.

Os militares israelitas anunciaram nesta quarta-feira que a ajuda humanitária seria disponibilizada numa “zona humanitária” em Al-Mawasi, no sul da costa da Faixa de Gaza, perto da fronteira egípcia. Não especificou como a ajuda chegaria lá.