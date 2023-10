Líderes mundiais condenam massacre em hospital de Gaza

Pelo menos 500 pessoas foram mortas num ataque aéreo do Exército de Israel ao Hospital Árabe al-Ahli, em Gaza, segundo informaram as autoridades palestinas no território sitiado.

O massacre chocou o mundo nesta terça-feira (17). Vários líderes mundiais condenaram o ataque. No X/Twitter, a tag #PalestineGenocide entrou no trending topics com quase 1 milhão de menções.



Veja as reações

Palestina

Um porta-voz do presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, denunciou o ataque aéreo como um ato de “genocídio” e uma “catástrofe humanitária”. Abbas também desistiu de uma reunião previamente agendada com o presidente dos EUA, Joe Biden, que deve chegar à região na quarta-feira.

Jordânia



O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Jordânia condenou veementemente o ataque de Israel e enfatizou a necessidade de protecção internacional para os civis palestinianos e do fim dos combates.

O Rei Abdullah II disse que o bombardeamento de Israel ao hospital de Gaza foi um “massacre” e um “crime de guerra” sobre o qual não se pode ficar calado.

Egito

O governo egípcio emitiu uma declaração denunciando o ataque “nos termos mais fortes”, apelando à comunidade internacional para intervir e prevenir novas violações.

Catar

O Ministério das Relações Exteriores do Catar disse que o ataque marcou uma escalada perigosa.

“A expansão dos ataques israelenses sobre a Faixa de Gaza para incluir hospitais, escolas e outros centros populacionais é uma escalada perigosa”, diz o comunicado.

Turquia

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, denunciou o ataque em um comunicado nas redes sociais.

“Atingir um hospital onde estavam mulheres, crianças e civis inocentes é o exemplo mais recente dos ataques de Israel desprovidos dos valores humanos mais básicos”, disse ele. "Convido toda a humanidade a tomar medidas para pôr fim a esta brutalidade sem precedentes em Gaza".

Canadá

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, condenou o ataque e enfatizou a importância de aderir às leis da guerra.

“As notícias que chegam de Gaza são horríveis e absolutamente inaceitáveis… o direito internacional precisa de ser respeitado neste e em todos os casos. Existem regras em torno das guerras e não é aceitável atingir um hospital”, disse Trudeau aos repórteres.

"The news coming out of Gaza is horrific and absolutely unacceptable. International humanitarian and international law needs to be respected in this and in all cases," says PM Trudeau as he comments on airstrike on a Gaza City hospital.

Please note: This corrects a previous… pic.twitter.com/VOtuwxOMxR