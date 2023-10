Filha de brasileira raptada pelo Hamas em Israel é achada morta

A israelense Celeste Fishbein, filha e neta de brasileiros que havia sido sequestrada pelo grupo fundamentalista islâmico Hamas no último dia 7 de outubro, foi encontrada morta, informou o tio da jovem nesta terça-feira (17).

Segundo Mario Fishbein, o Exército de Israel avisou a família que sua "sobrinha foi assassinada", mas não deram outros detalhes, como quando e o local que o corpo foi achado, nem as circunstâncias em que a jovem de 18 anos morreu.

"Encontraram o corpo dela", disse ele.

No último dia 7 de outubro, Celeste estava junto com seu namorado em sua residência localizada no Kibutz Be'eri, uma comunidade agrícola próxima da Faixa de Gaza, quando o conflito entre Israel e Hamas começou.

Na ocasião, ela chegou a avisar a família que estava em segurança em um abrigo dentro da casa e encaminhou à família uma mensagem recebida em grupo em um aplicativo de mensagens.

"Terroristas do Hamas disfarçados de soldados do Exército de Israel estão batendo nas portas. Favor não abrir. Protejam suas vidas", dizia o texto.

O sinal do celular de Celeste foi registrado pela última vez em Gaza nesta semana. Até o momento, não há informações sobre o namorado da filha.

Celeste era babá e trabalhava em um kibutz perto do território palestino. Ela pertence à uma família de judeus brasileiros que vive em Israel - sua mãe e as avós da jovem nasceram em Guaratinguetá, no interior de São Paulo, e saíram do Bom Retiro, na capital paulista, para viverem no território israelense.

A guerra entre Israel e Hamas já deixou mais de 4,2 mil mortos, sendo 2,8 mil do lado palestino e 1,4 mil do lado israelense. (com Ansa)