Militares israelenses dizem que os habitantes de Gaza ainda podem evacuar para o sul; há confrontos na fronteira com o Líbano

Os militares israelenses disseram neste domingo (15), horário local, que continuariam a permitir que os moradores de Gaza evacuassem para o sul, quando centenas de milhares de pessoas já haviam se mudado, enquanto suas tropas se preparavam para um ataque terrestre à Faixa de Gaza controlada pelo Hamas.

Israel prometeu aniquilar o grupo militante Hamas depois que terroristas invadiram cidades israelenses atirando em homens, mulheres e crianças e fazendo reféns, no pior ataque contra civis na história do país, no último sábado (7)

Cerca de 1.300 pessoas foram mortas no ataque inesperado, e imagens de vídeo de celulares e relatos de serviços médicos e de emergência sobre atrocidades nas cidades e kibutzes invadidos aprofundaram o sentimento de choque de Israel.

Israel respondeu submetendo Gaza ao bombardeamento mais intenso que já se viu, colocando o pequeno enclave, onde vivem 2,3 milhões de palestinos, sob cerco total e destruindo grande parte das suas infraestruturas.

As autoridades de Gaza disseram que mais de 2.300 pessoas foram mortas, um quarto delas crianças, e quase 10 mil ficaram feridas. As equipes de resgate procuraram desesperadamente por sobreviventes dos ataques aéreos noturnos. Um milhão de pessoas teriam deixado suas casas.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, está na região tentando garantir a libertação de 126 reféns que Israel diz terem sido levados de volta a Gaza pelo Hamas e evitar que a guerra se espalhe.

Blinken disse que teve uma reunião “muito produtiva” com o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman em Riad, neste domingo, e que viajaria mais tarde para o Egito, cuja passagem de Rafa é agora vista como a principal porta de entrada para a ajuda chegar a Gaza.

A violência em Gaza tem os confrontos mais mortíferos na fronteira norte de Israel com o Líbano desde 2006, aumentando o receio de que a guerra se espalhe para outra frente.

O Irã, inimigo regional de Israel, que apoia o Hamas, elogiou o ataque do Hamas a Israel, mas negou qualquer envolvimento. A sua missão na ONU afirmou na noite de sábado que se os “crimes de guerra e genocídio” de Israel não fossem interrompidos imediatamente, “a situação poderia sair do controlo” e ter consequências de longo alcance.

O Hamas disse num comunicado que e o Irã “concordou continuar a cooperação ” para alcançar os objetivos do grupo.

O conselheiro de segurança nacional do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, alertou nesse sábado o grupo militante libanês Hezbollah, também apoiado pelo Irã, para não tomar medidas que possam levar à "destruição" do Líbano .

Os confrontos na fronteira de Israel com o Líbano, até agora limitados, recomeçaram neste domingo, quando combatentes do Hezbollah lançaram um míssil contra uma aldeia fronteiriça israelita, matando uma pessoa e ferindo outras três. Os militares israelenses disseram que estavam atacando o Líbano em retaliação.

A Síria, que também faz fronteira com Israel e tem ligações com o Irã, acusou Israel de realizar ataques contra os seus aeroportos, enquanto Israel acusou o Irã de tentar contrabandear armas através da Síria.

LUTA PARA SAIR

No meio dos esforços diplomáticos para conter a guerra, as condições dentro de Gaza – onde a água, a energia e os fornecimentos médicos foram cortados – continuaram a deteriorar-se.

O Ministério da Saúde palestino disse na manhã deste domingo que 300 pessoas, a maioria crianças e mulheres, foram mortas, e mais 800 ficaram feridas em Gaza durante as últimas 24 horas.

A única rota de saída de Gaza que não estava sob controle israelita era um posto de controle com o Egito em Rafah.

O Egito afirma oficialmente que seu lado está aberto, mas o tráfego está interrompido há dias por causa dos ataques israelenses. Fontes de segurança egípcias disseram que o lado egípcio está reforçado e que o Cairo não tinha intenção de aceitar um influxo maciço de refugiados.

Na sexta-feira, os militares israelitas disseram aos residentes da metade norte da Faixa de Gaza, que inclui o maior colonato do enclave, a Cidade de Gaza, para se deslocarem imediatamente para sul.

Nesse sábado, disse que garantiria a segurança dos palestinos que fogem em duas estradas principais até as 16h (13h GMT). Neste domingo, disse que continuaria a permitir que os habitantes de Gaza evacuassem para o sul, e centenas de milhares de pessoas o fizeram.

O Hamas disse às pessoas para não saírem, dizendo que as estradas não eram seguras. Ele disse que dezenas de pessoas foram mortas em ataques a carros e caminhões que transportavam refugiados na sexta-feira. A Reuters não conseguiu verificar esta afirmação de forma independente.

"Não podíamos sair. Disseram para irmos para o sul, mas não tem transporte... Houve um engarrafamento. Alguns carros foram bombardeados por ataques aéreos. Durante a noite, as crianças me abraçam e começam a chorar e gritar dizendo: 'Salve-nos, salve-nos'. Como podemos salvá-los?", disse Fadi Daloul, morador de Gaza, que estava abrigado com sua família em uma escola.

Alguns habitantes de Gaza prometeram ficar, lembrando-se da “Nakba”, ou “catástrofe”, quando muitos palestinianos foram forçados a abandonar as suas casas durante a guerra de 1948 que acompanhou a criação de Israel.

Israel diz que o Hamas está impedindo as pessoas de saírem para usá-las como escudos humanos, o que o Hamas nega.