Hezbollah emite alerta de guerra e ameaça entrar no conflito entre Israel e Hamas

O grupo libanês Hezbollah ameaçou entrar no conflito travado entre Israel e o grupo palestino Hamas nesta quarta-feira (11).



Em uma postagem no Telegram, o Hezbollah comunicou que unidades especiais do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica, do Irã (IRGC, na sigla em inglês), estão prontas para apoia-lo em qualquer operação conjunta do grupo libanês contra Israel.



Também nessa quarta, ainda no Telegram, o Hezbollah divulgou um alerta de guerra contra Israel. O comunicado do grupo afirma que Walid Jumblatt, principal líder da comunidade drusa libanesa (grupo étnico-religioso que tem comunidades na Síria, no Líbano e em Israel) declarou, em entrevista à emissora libanesa LBC, que "se o Hezbollah e o povo do sul do Líbano decidirem entrar em guerra contra Israel, os drusos estarão com eles".



"Ele [Jumblatt] acrescentou que [os drusos] vão apoiar qualquer pessoa que seja atacada pelo inimigo israelense", diz a postagem do Hezbollah.



A possível entrada do Hezbollah no conflito israelense-palestino é alvo de preocupação por parte de Tel Aviv e de analistas, uma vez que o grupo tem uma capacidade militar e um arsenal bélico muito superiores aos do Hamas. Com isso, a entrada do grupo elevaria a violência do conflito a um novo patamar.



De acordo com as últimas atualizações, o número de mortos desde o último sábado (7), quando o Hamas lançou a incursão no território israelense, já passa de 2 mil, sendo 1.100 palestinos e 1.200 israelenses. (com Agência Suputnik Brasil)