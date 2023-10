Biden conversa com Netanyahu e reafirma apoio a Israel

O presidente americano, Joe Biden, fez um pronunciamento oficial nesta terça-feira (10) e reiterou o apoio dos EUA a Israel no conflito com o Hamas, cujas ações classificou como terrorismo e "ato de pura maldade".

O líder também afirmou que os extremistas usam civis como escudos humanos e citou casos de violência contra mulheres e crianças.

Biden apontou a segurança dos cidadãos americanos sequestrados como prioridade. Ao menos 14 morreram. "Vamos continuar unidos, fazendo oposição ao ódio, à violência e ao terrorismo", disse.

Biden também sinalizou que vai levar o conflito para discussão no Congresso, para garantir que recursos para a defesa de Israel.

Ele também fez uma comparação do Hamas com o Estado Islâmico.

"É terrorismo, mas infelizmente, para os judeus, não é novidade. Esse ataque traz à memória lembranças dolorosas, as cicatrizes deixadas pelo antissemitismo e o genocídio", reiterou.

Ele também reforçou um alerta já feito nos últimos dias, para governos que eventualmente queiram "aproveitar o conflito e obter vantagens": "Tenho uma palavra: não".

As declarações foram dadas após uma ligação com o premiê israelense, Benjamin Netanyahu. (com Ansa)