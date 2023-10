Avião da FAB decola em aeroporto de Israel com mais de 200 brasileiros

O primeiro avião da Força Aérea Brasileira (FAB), enviado pelo governo federal para resgatar brasileiros em Israel, decolou do Aeroporto Internacional de Tel Aviv, nesta terça-feira (10), com 211 passageiros. Segundo a FAB, a aeronave KC-30 levantou voo por volta das 20h no horário local (14h no horário de Brasília). A informação é do G1.

O avião fará um voo direto, sem escalas, e deve pousar em Brasília no início da madrugada desta quarta (11). Os nomes não foram divulgados por razões de segurança. Nessa primeira leva, o governo deu prioridade a turistas sem passagens compradas, uma vez que eles não têm família ou endereço em território israelense. O Ministério das Relações Exteriores ainda monitora se brasileiros com passagem comprada estão conseguindo embarcar nos voos comerciais para deixar Israel.

Famílias com crianças, idosos, pessoas com deficiência ou enfermos também tiveram prioridade. O cronograma prevê partidas diárias a partir de Tel Aviv, de terça a sábado (14) – sempre, às 18h no horário local (12h em Brasília).

Veja o cronograma abaixo:

Terça-feira (10): avião KC-30, com até 210 passageiros. Faz voo sem escalas e pousa à 1h de quarta-feira (11) em Brasília.

Quarta-feira (11): avião KC-30, com até 210 passageiros. Faz voo sem escalas e pousa às 23h do mesmo dia no Galeão, no Rio.

Quinta-feira (12): avião KC-390, com até 60 passageiros. Faz paradas em Lisboa (Portugal), na Ilha do Sal (Cabo Verde) e no Recife, e depois desembarca às 11h de sexta (13) em Guarulhos (SP).

Sexta-feira (13): avião KC-30, com até 210 passageiros. Faz voo sem escalas e pousa às 23h do mesmo dia no Galeão, no Rio.

Sábado (14): avião KC-30, com até 210 passageiros. Faz voo sem escalas e pousa às 23h do mesmo dia no Galeão, no Rio.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a embaixada do Brasil em Tel Aviv disponibilizou em seu site um formulário para inscrição de brasileiros interessados nos voos de repatriação.

O site da embaixada é: https://www.gov.br/mre/pt-br/embaixada-tel-aviv

No caso dos brasileiros em territórios palestinos, ainda não há voos organizados em razão das dificuldades logísticas e de segurança. O Ministério das Relações Exteriores informou que aguarda autorização do Egito para repatriar 26 brasileiros que moram em Gaza e já manifestaram desejo de retornar ao Brasil.

A pasta mantém contatos de emergência, no entanto, com o aplicativo WhatsApp instalado:

Escritório em Ramala: +972 (59) 205 5510

Embaixada em Tel Aviv: +972 (54) 803 5858

Plantão consular geral, em Brasília: +55 (61) 98260-0610

Quem retornou

Três moradores de Sorocaba (SP) estão entre os brasileiros: Mirian Duarte da Silva, Romeu Barbosa da Silva Junior e Mara Gleyde. Eles fazem parte de um grupo de 11 turistas que foi a Israel para celebrar uma festa religiosa, o Sucot, e foram surpreendidos pelos ataques do Hamas.

O grupo estava hospedado ao lado de um hotel militar, em Jerusalém, e não conseguia passagem para retornar ao Brasil. Mirian registrou em vídeo o momento em que os brasileiros, cantando o hino nacional, estão em fila entrando na aeronave (veja acima).

Voo dramático

Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver pessoas na região de Tel Aviv e nas proximidades do aeroporto de Ben- Gurion, de onde partiu a aeronave da FAB, se escondendo por conta de sirenes de foguetes. Isso porque, conforme noticiou o jornal israelense Times of Israel, o país está sendo atacado, nesta terça, simultaneamente da Faixa de Gaza, sob coordenação do Hamas, e do Líbano, sob comando provável do Hezbollah. O aeroporto internacional virou alvo dos movimentos islamitas.

As bombas conseguiram furar o 'Domo de Ferro', tecnologia israelense contra mísseis de curta e média distância, e atingiram civis fora de Tel Aviv. Duas pessoas morreram em Eshkol, no sul de Israel, após um bombardeio comandado pelo Hamas.