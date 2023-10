Conflito abre crise sobre financiamento da UE a palestinos; jornal fala em '1,5 mil corpos de terroristas'

A guerra entre Israel e Hamas abriu um cenário de confusão na Comissão Europeia (poder Executivo da UE).

No giro de poucas horas, a administração inicialmente disse que debateria a questão da ajuda direta à Cisjordânia; depois, anunciou interrupção imediata de todos os pagamentos aos palestinos.

Depois, corrigiu para manter os pagamentos e, por fim, informou que não estão previstos fundos de ajuda humanitária para a região, e, portanto, não há o que suspender.

Após a última nota oficial, ficou a confusão, em meio a fortes divergências internas e a suspeita de que fundos europeus tenham ido, de alguma forma, parar nas mãos do Hamas.

Entre 2021 e 2024, a Comissão previu um orçamento de mais de 1,17 bilhão de euros (R$ 6,35 bi) em favor da população palestina, destinados a pagamento de salários e aposentadorias de funcionários públicos, apoio social a famílias vulneráveis, entre outros pontos.

O último repasse, de 296 milhões (R$ 1,6 bi), foi em fevereiro passado.

Os destinatários dos financiamentos passam por rígidos controles, mas não faltaram acusações diretas a Bruxelas de financiar inconscientemente o terrorismo, o que a Comissão Europeia garante jamais ter feito, direta ou indiretamente.

1,5 mil corpos de terroristas

O jornal israelense Jerusalem Post disse nesta segunda-feira (9), em sua conta no Twitter, que foram encontrados corpos de cerca de '1,5 mil terroristas palestinos' perto da fronteira com Gaza, em território de Israel. (com Ansa)