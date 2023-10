Ex-premiê Naftali Bennett se alista no Exército de Israel

O ex-premiê israelense Naftali Bennet se apresentou aos militares no front para se alistar como reservista.



Os reservistas israelitas, incluindo o antigo primeiro-ministro Naftali Bennett, estão a preparar-se para o envio imediato para as linhas da frente no sul do país.

pic.twitter.com/2Vf9xjrMgU — Alexandre???????????????????????????????????????? (@Alexand59517985) October 7, 2023

As informações foram divulgadas na mídia israelense, mostrando um vídeo de poucos segundos, que circula também nas redes sociais.



As imagens mostram Bennett usando um uniforme de reservista, com camiseta preta, enquanto se apresenta e aperta as mãos de outros reservistas diante do que parece ser um galpão militar. (com Ansa)