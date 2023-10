Hamas diz ter 'grande número' de prisioneiros israelenses

O vice-líder do Hamas, Saleh al-Arouri, declarou à Al Jazeera que o grupo capturou "um grande número de israelenses", entre os quais altos oficiais.



Segundo ele, o grupo tem prisioneiros suficientes para forçar Israel a libertar todos os prisioneiros palestinos em seus cárceres.



"Conseguimos matar e capturar muitos soldados israelenses. Os combates ainda estão em andamento.



E aos nossos prisioneiros, digo que sua liberdade se aproxima. O que temos em mãos os libertará. Quanto mais combatermos, mais teremos", declarou.

Número de mortos em Israel após ataque do Hamas passa de 300

O governo israelense confirmou que registrou ao menos 300 mortes no ataque massivo do Hamas ao país neste sábado (7). Também há registros de 545 feridos. Além disso, Israel reporta 57 sequestros de israelenses levados para a Faixa de Gaza. (parágrafo atualizado às 13h26 para alteração do número de mortos, de 100 para 300)

Espadas de Ferro

As Forças de Defesa de Israel (FDI) declararam "estado de alerta" neste sábado (7), depois de militantes da Faixa de Gaza se infiltrarem nas áreas fronteiriças em meio a ataques de foguetes.



Posteriormente, Exército israelense anunciou o início da operação antiterrorista Espadas de Ferro na Faixa de Gaza.



Além dos mortos, centenas de pessoas ficaram ficaram feridas com gravidade, informa o jornal Times of Israel.

Os civis nas regiões do sul e centro do país e aqueles que estão nas áreas próximas à Faixa de Gaza devem permanecer dentro de abrigos. O comunicado acrescenta que combatentes se infiltraram em Israel a partir da Faixa de Gaza.



O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, anunciou a convocação em larga escala de reservistas em meio à ameaça à segurança nacional. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, se dirigiu à sede do Ministério da Defesa para realizar uma reunião de emergência com o comando militar.



Alerta aéreo e ataques de foguetes

Sirenes de alerta de ataque aéreo foram acionadas em Tel Aviv, o sinal podia ser ouvido na parte norte da cidade, informou um correspondente da Sputnik. Sirenes também foram ouvidas na parte central do país, disse o Exército israelense. Meios da defesa antiaérea estão funcionando na cidade.

Anteriormente, os radicais dispararam dezenas de foguetes da Faixa de Gaza contra Israel. Médicos confirmaram a morte de uma mulher idosa no sul de Israel na sequência do ataque de foguetes.

O jornalista da Sputnik acrescentou que dezenas de projéteis foram disparados da Faixa de Gaza.

(com agências Ansa e Sputnik Brasil)