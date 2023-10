Ativista iraniana presa Narges Mohammadi ganha Prêmio Nobel da Paz de 2023

Narges Mohammadi, uma defensora iraniana dos direitos das mulheres, que cumpre 12 anos de prisão, foi anunciada como ganhadora do Prêmio Nobel da Paz de 2023, nesta sexta-feira (6), em uma decisão que provavelmente irritará Teerã.

O comitê de entrega do prémio instou o Irã a libertar Mohammadi, uma das principais ativistas do país, que fez campanha tanto pelos direitos das mulheres como pela abolição da pena de morte.

Saudando Mohammadi como um “combatente pela liberdade”, a chefe do Comité Norueguês do Nobel começou o seu discurso dizendo, em farsi (uma variação da língua persa), as palavras “mulher, vida, liberdade” – um dos slogans dos protestos contra o governo iraniano.

“O Comité Norueguês do Nobel decidiu atribuir o Prémio Nobel da Paz de 2023 a Narges Mohammadi, pela sua luta contra a opressão das mulheres no Irã e pela sua luta para promover os direitos humanos e a liberdade para todos”, disse Berit Reiss-Andersen.

O prémio também reconheceu as centenas de milhares de pessoas que se manifestaram contra a discriminação iraniana e a opressão das mulheres, disse Reiss-Andersen.

“Somente abraçando direitos iguais para todos o mundo poderá alcançar a fraternidade entre as nações que [o fundador do prêmio] Alfred Nobel procurou promover”, disse ela.

12 anos de prisão

Mohammadi cumpre atualmente várias penas na prisão de Evin, em Teerã, totalizando cerca de 12 anos de prisão, segundo a organização de direitos Front Line Defenders, um dos muitos períodos em que esteve detida atrás das grades.

As acusações incluem a difusão de propaganda contra o Estado.

Ela é vice-chefe do Centro de Defensores dos Direitos Humanos, uma organização não governamental liderada por Shirin Ebadi, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz em 2003.

Mohammadi é a 19ª mulher a ganhar o prêmio de 122 anos e a primeira desde que Maria Ressa, das Filipinas, ganhou o prémio em 2021, juntamente com o russo Dmitry Muratov.

O Prêmio Nobel da Paz, no valor de 11 milhões de coroas suecas, ou cerca de 1 milhão de dólares, será entregue em Oslo no dia 10 de dezembro, aniversário da morte do industrial sueco Alfred Nobel, que fundou os prémios no seu testamento de 1895.

“Este prémio é, antes de mais, um reconhecimento do trabalho muito importante de todo um movimento no Irã, com o seu líder indiscutível, Narges Mohammadi”, disse Reiss-Andersen.

“Se as autoridades iranianas tomarem a decisão certa, irão libertá-la para que possa estar presente para receber esta honra (em dezembro), que é o que esperamos principalmente”.