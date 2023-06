Crianças são esfaqueadas em ataque na França; Itália condena

Pelo menos quatro crianças e um adulto foram esfaqueados por um homem, cuja nacionalidade é síria, em um parque em Annecy, nos alpes da França, na manhã desta quinta-feira (8).

De acordo com as autoridades locais, o agressor foi detido pela polícia após a ofensiva.

O presidente francês, Emmanuel Macron, relatou que o estado de saúde dos feridos é grave e classificou o ato como um "ataque de absoluta covardia".

"Crianças e adultos estão entre a vida e a morte. A nação está em choque.

Nossos pensamentos estão com eles, suas famílias e os serviços de emergência mobilizados", declarou ele.

Em entrevista coletiva na cidade francesa de Haute-Savoie, a promotora Line Bonet-Mathis explicou que os feridos são dois irmãos de 2 e 3 anos, um menino holandês de 22 meses e uma menina inglesa de três anos. Todos são turistas. Além deles, um idoso que estava no parque com os netos ficou ferido.

Segundo relatos da imprensa local, 37 pessoas estão em estado de choque após testemunhar a cena e estão sendo seguidas por profissionais de saúde.

A polícia relatou que o agressor é um sírio de 31 anos que havia pedido asilo na França em 28 de novembro de 2022, segundo fontes do Le Parisien. Nesse período, ele obteve o status de refugiado na Suécia em 26 de abril de 2023, mas não está registrado nem denunciado pelos serviços de inteligência como elemento perigoso.

Bonet-Mathis descartou a hipótese de terrorismo. "Não há nenhum motivo terrorista emergente", disse.

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, lamentou a tragédia. "Revolta e dor pelo que aconteceu em Annecy, na França, onde algumas crianças foram esfaqueadas e adultos com elas. Estou sem fôlego diante de um ato tão monstruoso. Solidariedade com as vítimas desta brutal violência e a todos os franceses", escreveu ela nas redes sociais. (com Ansa)