Rei Charles III é coroado na Abadia de Westminster, em Londres

O rei Charles III foi coroado neste sábado (6) no maior evento cerimonial da Grã-Bretanha em sete décadas, uma suntuosa exibição de pompa que remonta a 1.000 anos.

Diante de uma congregação de cerca de 100 líderes mundiais e uma audiência televisiva de milhões, o Arcebispo de Canterbury, o líder espiritual da Igreja Anglicana, colocou lentamente a Coroa de Santo Eduardo de 360 anos na cabeça de Charles enquanto ele se sentava sobre uma Trono do século XIV na Abadia de Westminster.

O evento histórico e solene remonta à época do antecessor de 74 anos, Guilherme, o Conquistador, em 1066.





O que você precisa saber sobre o rei Charles e sua coroação

Rei Charles III e Rainha Camilla durante sua cerimônia de coroação na Abadia de Westminster, em Londres. Sábado, 6 de maio de 2023 (Foto: Yui Mok/Pool via Reuters)

O rei Charles será coroado na Abadia de Westminster em uma cerimônia cheia de pompa, ostentação e significado religioso solene neste sábado (6).

Abaixo estão os detalhes sobre Charles, seu papel na Commonwealth (Comunidade Britânica de Nações) e por que ele tem uma coroação.

Charles

Charles nasceu em 1948, o mais velho dos quatro filhos da rainha Elizabeth, à frente de Anne e dos irmãos Andrew e Edward.

Charles, que anteriormente detinha o título de príncipe de Gales, teve dois filhos com sua primeira mulher, a princesa Diana: o herdeiro do trono, príncipe William, e o filho mais novo, Harry, que se mudou para os Estados Unidos para morar com a mulher, Meghan.

Charles será coroado ao lado de sua segunda mulher, Camilla. O casal está casado há 18 anos.

Papel de Charles na Commonwealth



Charles tornou-se monarca do Reino Unido e de 14 outros reinos com a morte da rainha Elizabeth em setembro do ano passado. Seus líderes comparecerão à coroação.

Os 14 reinos são Antígua e Barbuda, Austrália, Bahamas, Belize, Canadá, Granada, Jamaica, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, São Cristóvão e Nevis, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Ilhas Salomão e Tuvalu.

Barbados abandonou a monarquia em 2021. Antígua e Barbuda, Belize, Jamaica e Bahamas expressaram a intenção de cortar os laços com a coroa britânica.

Charles reconheceu o crescente sentimento republicano em algumas nações da Commonwealth e disse que cabia a eles decidir seus arranjos constitucionais.

A coroação será seguida pela Commonwealth?

A preparação para a coroação em países da Commonwealth, incluindo Austrália e Nova Zelândia, parece ser discreta.

Ao contrário da morte da rainha Elizabeth, quando sua imagem foi projetada nas velas da Sydney Opera House, os principais edifícios da Austrália não serão iluminados para marcar a coroação do rei.

O governo canadense realizará uma cerimônia oficial.

Por que Charles está tendo uma coroação?

Uma coroação não é essencial e nenhuma outra monarquia em todo o mundo tem um evento no mesmo estilo. Mas a historiadora real Alice Hunt disse que persistiu como um meio de legitimar o monarca de forma pública.

"Embora o monarca seja o monarca desde o momento em que o predecessor morreu, a linguagem da cerimônia de coroação desde o século 14 ainda articula que o rei ou a rainha de alguma forma muda durante essa cerimônia", disse ela.

Qual a história das coroações?

Durante a maior parte de mil anos, os reis e rainhas da Inglaterra e da Grã-Bretanha foram coroados na Abadia de Westminster, em Londres, em uma cerimônia que mudou pouco ao longo dos séculos.

A coroação de todos os reis e rainhas da Inglaterra e da Grã-Bretanha é realizada na Abadia desde 1066. Dois monarcas - Eduardo V, um dos dois jovens príncipes que se acredita terem sido assassinados na Torre de Londres no século XV, e Eduardo VIII, que abdicou para se casar com a americana divorciada Wallis Simpson - não foram coroados.

Rei Charles e Rainha Camilla chegam à Abadia de Westminster para coroação



O rei Charles III chegou à Abadia de Westminster, em Londres, neste sábado (6), para ser coroado no maior evento cerimonial da Grã-Bretanha em sete décadas, uma suntuosa exibição de pompa que remonta a 1.000 anos.

Charles sucedeu sua mãe, a rainha Elizabeth, quando ela morreu em setembro passado e, aos 74 anos, ele se tornará o monarca britânico mais velho a ter a coroa de São Eduardo, de 360 anos, colocada em sua cabeça enquanto se senta em um trono do século 14 na Abadia de Westminster, em Londres.

O rei e sua segunda mulher, Camilla, 75, que será coroada rainha durante a cerimônia de duas horas, deixaram o Palácio de Buckingham na carruagem Diamond State Jubilee Coach preta, acompanhados por cavaleiros usando peitorais brilhantes e capacetes com plumas.

Na abadia, assistida por cerca de 100 chefes de estado e dignitários, incluindo a primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, e milhões na televisão, Charles será coroado como seus predecessores desde a época de Guilherme, o Conquistador, em 1066.

Embora enraizado na história, o evento também tentará apresentar uma monarquia voltada para o futuro.

Para uma nação lutando para encontrar seu caminho no turbilhão político após sua saída da União Europeia e manter sua posição em uma nova ordem mundial, seus apoiadores dizem que a família real ainda oferece uma atração internacional, uma ferramenta diplomática vital e um meio de permanecer no cenário mundial.

"Nenhum outro país poderia fazer uma exibição tão deslumbrante - as procissões, a pompa, as cerimônias e as festas de rua", disse o primeiro-ministro Rishi Sunak.

Apesar do entusiasmo de Sunak, a coroação ocorre em meio a uma crise de custo de vida e ceticismo público, principalmente entre os jovens, sobre o papel e a relevância da monarquia.

O evento deste sábado será em menor escala do que o encenado para a Rainha Elizabeth em 1953, mas ainda terá como objetivo ser espetacular, apresentando uma variedade de regalias históricas de orbes dourados e espadas com joias a um cetro segurando o maior diamante incolor do mundo.

Centenas de soldados em uniformes escarlates brilhantes e chapéus altos de pele de urso preto alinharam-se na rota ao longo do The Mall, o grande boulevard para o Palácio de Buckingham, onde dezenas de milhares ignoraram a chuva fraca para se reunir em uma multidão de mais de 20 pessoas em alguns lugares .

"Eu vi os belos cavalos brancos puxando a carruagem", disse Beverlee Moag-Walker, 49, da Irlanda do Norte, enquanto a carruagem do rei passava. "Foi fabuloso."

Michelle Fawcett, 52, advogada, disse: "Foi um momento na história e bastante espetacular."

No entanto, nem todos estavam lá para torcer por Charles, centenas de republicanos vaiaram e agitaram faixas com os dizeres "Não é meu rei".

Mais de 11.000 policiais estão sendo mobilizados para acabar com qualquer tentativa de interrupção, e o grupo de campanha da República disse que seu líder Graham Smith foi preso junto com outros cinco manifestantes.

"É repugnante e extremamente exagerado", disse Kevin John, 57, que estava entre os manifestantes antimonarquia.

Após o serviço, Charles e Camilla partirão no Gold State Coach de quatro toneladas que foi construído para George III, o último rei das colônias americanas da Grã-Bretanha, voltando ao Palácio de Buckingham em uma procissão de uma milha de 4.000 militares de 39 nações.

Será o maior show desse tipo na Grã-Bretanha desde a coroação da mãe de Charles.

já estamos na rua pra cobrir - pra @GloboNews e pra @tvglobo - a ~coroação~ do ~rei Charles III~. e eis que encontro no protesto dos republicanos esse brasileiro com um cartaz GOD SAVE THE KING *PELÉ*. bom dia! pic.twitter.com/NLJaZqwhb2 — Rodrigo Carvalho (@rodrigo__c) May 6, 2023

Ótimo e bom

Dentro da abadia, enfeitada com flores e bandeiras, políticos e representantes de nações da Commonwealth sentaram-se ao lado de agentes de caridade e celebridades, incluindo as atrizes Emma Thompson, Maggie Smith, Judi Dench e a cantora americana Katy Perry.

Grande parte da cerimônia contará com elementos que os antepassados de Carlos desde o rei Edgar em 973 reconheceriam, disseram as autoridades. O hino de coroação de Handel, "Zadok The Priest", será cantado como em todas as coroações desde 1727.

Mas haverá novos elementos, incluindo um hino composto por Andrew Lloyd Webber, famoso por seus espetáculos de teatro no West End e na Broadway, e um coral gospel.

Um serviço cristão, também haverá uma saudação "sem precedentes" de líderes religiosos e o neto de Charles, o príncipe George, e os netos de Camilla atuarão como pajens .

No entanto, não haverá nenhum papel formal para o filho mais novo de Charles, o príncipe Harry, depois de seu desentendimento com sua família, ou seu irmão, o príncipe Andrew, que foi forçado a deixar os deveres reais por causa de sua amizade com o financista americano Jeffrey. Epstein, um criminoso sexual condenado.

Sentaram-se na terceira fila atrás de outros membros trabalhadores da família real.

Charles jurará governar com justiça e defender a Igreja da Inglaterra - da qual ele é o chefe titular - antes da parte mais sagrada da cerimônia, quando for ungido nas mãos, cabeça e peito pelo arcebispo de Canterbury Justin Welby com óleo sagrado consagrado em Jerusalém.

Depois que Charles for presenteado com regalias simbólicas, Welby colocará a coroa de Santo Eduardo em sua cabeça e a congregação gritará "Deus salve o rei".

Seu filho mais velho e herdeiro, o príncipe William, 40, prestará homenagem, ajoelhando-se diante de seu pai e jurando lealdade como "seu vassalo vitalício".

Fidelidade

Welby, arcebispo da cantuária, pedirá a todos na abadia e em todo o país que jurem lealdade a Charles - um novo elemento que substitui a homenagem tradicionalmente prestada por duques seniores e nobres do reino.

No entanto, isso causou polêmica, com a República chamando-o de ofensivo, forçando Welby a esclarecer que é um convite, não uma ordem.

Depois de retornar ao Palácio de Buckingham, a realeza fará uma aparição tradicional na varanda, com sobrevoo de aeronaves militares.

Também na moda tradicional britânica, o clima em Londres pode apresentar fortes rajadas de chuva, disseram os meteorologistas.

As comemorações continuarão no domingo com festas de rua em todo o país e um concerto na casa do rei no Castelo de Windsor, enquanto os projetos de voluntariado acontecerão na segunda-feira.

"Quando você vê todo mundo fantasiado e participando é simplesmente fantástico. Você fica muito orgulhoso", disse o professor Andy Mitchell, 63, que deixou sua casa de madrugada para chegar a Londres.

"Minha grande preocupação é que os mais jovens estão perdendo o interesse por tudo isso e não será o mesmo no futuro."

Polícia prende manifestantes anti-monarquia antes da coroação do rei Charles



A polícia prendeu o líder do grupo antimonarquia Republic horas antes da coroação do rei Charles neste sábado e vários outros manifestantes que se reuniram entre a multidão que se aglomerava na rota da procissão no centro de Londres.

A Republic havia dito anteriormente que montaria o maior protesto contra um monarca britânico na história moderna. Mas o chefe da polícia de Londres, Mark Rowley, alertou nessa sexta-feira que a polícia tomaria medidas se os manifestantes tentassem "obstruir a diversão e a celebração" das pessoas.

Os manifestantes, vestidos com camisetas amarelas para se destacar, exigiam um chefe de Estado eleito e diziam que a família real não tem lugar em uma democracia constitucional moderna e é incrivelmente cara de manter.

Um porta-voz do grupo disse que a polícia prendeu seu líder, Graham Smith, na manhã deste sábado. Uma foto postada no Twitter mostrou Smith sentado no chão cercado por policiais.

A polícia não confirmou a prisão de Smith, mas disse ter prendido quatro pessoas por suspeita de perturbação da ordem pública e três pessoas por posse de artigos para causar danos criminais no que chamaram de "operação policial significativa".

Um oficial no local perto de Trafalgar Square disse que três manifestantes republicanos foram presos por carregar tinta.

O Republic disse que cinco de seus apoiadores foram presos e centenas de cartazes foram apreendidos. Um fotógrafo da Reuters disse que vários manifestantes do Just Stop Oil também foram presos.

Kevin John, 57, um vendedor de Devon que estava entre os manifestantes, disse sobre as prisões: "É nojento e extremamente exagerado."

"Também é extremamente contraproducente para a polícia, porque tudo o que ela fez foi criar uma enorme quantidade de publicidade para nós. É uma loucura completa."

Alguns manifestantes antimonarquia seguraram cartazes dizendo "privatize-os" e "abolir a monarquia, não o direito de protestar" e "Não é meu rei".

Outras placas apresentavam uma foto de Meghan, esposa do filho de Charles, o príncipe Harry, com as palavras "a princesa do povo" e "Deus Salve o Rei" com uma foto do falecido grande jogador de futebol Pelé.

A maioria dos manifestantes antimonarquia no sábado se reuniu na Trafalgar Square ao lado da estátua de bronze do rei Carlos I, que foi decapitado em 1649, levando a uma república de curta duração.

Embora eles estivessem em minoria em comparação com as dezenas de milhares reunidos nas ruas de Londres para apoiar o rei, as pesquisas sugerem que o apoio à monarquia está diminuindo e é mais fraco entre os jovens.

Com a coroa passando da rainha Elizabeth para seu filho menos popular, ativistas republicanos esperam que Charles seja o último monarca britânico a ser coroado.

Desde que Charles se tornou rei em setembro passado, houve protestos em eventos reais. Ele foi questionado em um evento do Dia da Commonwealth na Abadia de Westminster em março e alvejado com ovos em York em novembro.

A morte da rainha também reacendeu o debate em outras partes do mundo, como Austrália e Jamaica, sobre a necessidade de manter Charles como chefe de estado.

Enquanto muitas outras monarquias européias surgiram e desapareceram, ou diminuíram muito em escala e importância, a família real britânica permaneceu notavelmente resiliente.

Na Grã-Bretanha, as pesquisas mostram que a maioria da população ainda quer a família real, mas há uma tendência de longo prazo de declínio do apoio.

Uma pesquisa da YouGov no mês passado descobriu que 64% das pessoas na Grã-Bretanha disseram ter pouco ou nenhum interesse na coroação. Entre os de 18 a 24 anos, o número que manifestou pouco ou nenhum interesse subiu para 75%.

Mais de 11.000 policiais estão em patrulha para a coroação, o maior evento cerimonial realizado na capital britânica em 70 anos.

