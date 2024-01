Exemplos de marketing perfeito de marcas famosas

Publicado em 04/01/2024 às 17:31

Alterado em 07/01/2024 às 06:44

Muitas marcas populares são conhecidas pelo trabalho engenhoso dos especialistas em marketing. Apresentamos o ranking das estratégias de marketing mais bem-sucedidas que elevaram as campanhas publicitárias a um novo nível.



Para se destacar entre outros times, o clube "Sevilla" da Espanha utiliza regularmente ideias criativas. Por exemplo, qualquer pessoa pode colocar sua foto na camisa de um jogador do clube. Em troca de um pequeno pagamento, os fãs podem escolher um jogador específico e o local onde a foto será colocada, com tamanho de 2x2 mm.

Foto: divulgação

2 - Os doces como Chupa Chups são amados por todas as crianças, mas são um incômodo para seus pais. O desejo de mimar uma criança costumava trazer problemas: o doce pegajoso deixava as mãos e a roupa das crianças grudentas. O conceito redesenhado com um palito de plástico por Enrique Bernat, design de Salvador Dalí e um slogan memorável transformaram Chupa Chups no líder da indústria de doces.



3 - As bebidas tônicas e estimulantes, conhecidas como "energéticos", são populares nos Estados Unidos e na Europa. Há muitos anos, a marca Red Bull era nova e pouco conhecida. Seus grandes concorrentes como Pepsi, Molson, Labatt, Coca-Cola eram famosos graças a uma estratégia única de posicionamento de mercado. Dietrich Mateschitz, responsável pela promoção da Red Bull, propôs um movimento interessante: duplicar o preço do produto, reduzir o tamanho da embalagem e modificar sua forma. O recipiente para a bebida foi projetado como uma bateria e começaram a colocá-lo em lugares incomuns. Desde então, as bebidas energéticas começaram a ser vendidas junto com produtos de vinho e vodka, em açougues e em seções de confeitaria. A Red Bull dava latas aos estudantes que inventassem o coquetel RB+Vodka.



4 - A conhecida empresa IKEA inicialmente não era popular e as vendas estavam fracas. Segundo os clientes, o design dos produtos era excelente, mas o tamanho pequeno não se adequava aos lares. Ao aumentar o tamanho dos móveis, resolveram o problema e a marca alcançou um novo patamar. A concepção das lojas IKEA, onde os produtos são exibidos de forma a serem vistos de diferentes ângulos, também foi bem-sucedida.

Foto: divulgação

5 - Um exemplo de um anúncio teaser intrigante, cujo objetivo é chamar a atenção dos clientes, é o lançamento da marca Camel no mercado americano. Os especialistas em marketing de tabaco entenderam que se colocassem um camelô no centro da embalagem, poderiam utilizá-lo para uma campanha publicitária teaser com um "aquecimento", como é chamado hoje em dia. Alguns dias antes da chegada do primeiro lote para venda, foram publicados anúncios estranhos em jornais de 90 cidades. O primeiro tinha apenas uma palavra: "Camelos". O segundo dizia: "Os camelos estão chegando". O terceiro confundiu as pessoas, dizendo que em breve haveria mais camelos nos Estados Unidos do que no mundo. O último colocou tudo em seu lugar e os fumantes intrigados compraram todo o lote imediatamente.



Os especialistas em marketing da Alka Seltzer foram os primeiros a conceber como persuadir os consumidores a comprarem mais. Um comercial que apareceu em 1960 mostrava o uso de comprimidos efervescentes. Os protagonistas do anúncio jogavam não um, mas dois comprimidos em uma xícara. Essa solução imediatamente aumentou as vendas. Outras marcas também começaram a usar estratégias similares: certamente você já viu ofertas para pegar duas pastilhas de chiclete ou lavar o cabelo em vários passos.



As ideias criativas que podem parecer extravagantes podem se tornar uma verdadeira salvação em situações complicadas. Para superar os concorrentes, não se deve ter medo de novas soluções e aplicar propostas ousadas.