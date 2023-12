Sobre parcerias de casas de apostas e atletas

O poder dos endossos de atletas: transformando jogadores em embaixadores de marca



No mundo de hoje, as empresas costumam envolver celebridades como embaixadores da marca. Elas as ajudam a promover seus negócios, criando uma forte conexão com seu público-alvo. Essa tendência também é típica do mundo das apostas on-line. Por exemplo, as casas de apostas que operam legalmente no Brasil (incluindo a Bet365) empregam regularmente ex-atletas como embaixadores da marca. Exemplos recentes incluem jogadores de futebol como David Luiz, Luis Fabiano, Dudu e outros.



Os especialistas estão bem cientes da importância da cooperação entre casas de apostas on-line e atletas famosos. Os jogadores geralmente percebem essas alianças como um desejo das empresas de atrair atletas para participar de suas campanhas publicitárias. Entretanto, na realidade, tudo é muito mais complicado e interessante. Em nossa análise especializada, falaremos mais sobre isso. Temos certeza de que você achará interessante!



Benefícios mútuos para atletas e casas de apostas

A aliança estratégica entre atletas e casas de apostas beneficia ambas as partes.

Para os embaixadores, a cooperação com as casas de apostas não é apenas financeiramente benéfica, mas também aumenta o apelo de sua marca pessoal. Graças a isso, eles têm a oportunidade de criar seu legado, desenvolver novas direções e até mesmo promover projetos sociais que lhes são caros.



As marcas de casas de apostas, por sua vez, por meio da fama autêntica e facilmente reconhecível dos atletas, estabelecem uma conexão mais próxima com seu público e aumentam seu posicionamento no mercado. Isso também leva a um aumento em sua base de clientes e, consequentemente, em seus lucros.



É importante observar que a fusão de uma marca com um atleta geralmente é transferida para o mundo do consumidor como uma combinação de valores, aspirações e estilo de vida. Os novos clientes da casa de apostas não estão comprando apenas um produto, eles estão comprando uma história, um sonho, talvez até mesmo uma ideologia. O atleta, por meio de sua jornada e personalidade, traz um elemento humano tangível ao posicionamento da casa de apostas on-line, tornando-a mais acessível e autêntica aos olhos do consumidor.



Como as casas de apostas on-line selecionam um embaixador da marca

Ao selecionar um embaixador da marca, as casas de apostas on-line objetivam:

Harmonizar seus valores com os do atleta - Alcançar a harmonia nesse ponto eliminará situações em que a mensagem pareça forçada ou não autêntica;

Examinar o alcance do mercado e os dados demográficos - Isso permite que você entenda se a parceria com um atleta permitirá que você alcance seu público-alvo. A popularidade, a imagem e a influência de um embaixador no mercado-alvo afetam diretamente a ressonância e a eficácia da campanha de branding;

Prever as implicações financeiras - Para as casas de apostas, a cooperação com um embaixador envolve um investimento substancial. Trata-se de uma taxa para ele, além de um orçamento para campanhas, atividades promocionais e possíveis despesas imprevistas.



Depois de levar em conta os aspectos acima, as casas de apostas decidem se vale a pena cooperar com um atleta.



Os riscos e os desafios

É importante reconhecer que uma parceria entre uma casa de apostas on-line e um atleta pode não ser bem-sucedida. Uma incompatibilidade entre a marca e os valores do atleta pode levar a uma desconexão, possivelmente diluindo ou até mesmo distorcendo a mensagem da marca.



É importante que o atleta seja um embaixador da mesma marca, caso contrário, seu impacto sobre o público de clientes potenciais da casa de apostas será seriamente enfraquecido.



Você também deve estar ciente de que as marcas se associam involuntariamente ao desempenho de um atleta. Um declínio na forma ou na classificação esportiva de um embaixador pode afetar o valor percebido de uma marca. Um escândalo envolvendo seu embaixador certamente causará algum impacto negativo em uma marca. São necessárias estratégias adequadas de gerenciamento de crises para atenuar os possíveis danos às marcas.



Muitas vezes, a má conduta ou os erros dos atletas podem causar descontentamento ou indignação do consumidor, forçando as marcas a adotar uma postura ética, que pode envolver a dissociação do embaixador.



Nosso resumo

A simbiose entre marcas de apostas (como a Bet365 Brasil) e atletas beneficia ambas as partes. Ela cria uma poderosa estratégia de marketing, aumentando o reconhecimento e o apelo mútuos. As operadoras devem ter discernimento e planejamento estratégico ao selecionar um atleta como seu embaixador. E a base para uma colaboração bem-sucedida é um alinhamento cuidadoso de valores, ética e estratégias de engajamento bem pensadas. Esperamos que agora você entenda quem são os embaixadores da marca e quais são seus benefícios para as casas de apostas on-line.