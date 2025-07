LaFinteca × Betby × Adwa: a aliança que redefine o acesso ao mercado brasileiro

Na LaFinteca, acredita-se que a verdadeira inovação não está apenas na tecnologia, mas em conectá-la ao contexto correto

Publicado em 18/07/2025 às 18:31

Alterado em 18/07/2025 às 18:31

Na LaFinteca, acredita-se que a verdadeira inovação não está apenas na tecnologia, mas em conectá-la ao contexto correto. Por isso, foi firmada uma parceria estratégica com a Betby e a Adwa — líderes em tecnologia para plataformas de apostas esportivas — para lançar uma solução integrada e pronta para o mercado brasileiro: plataforma de apostas esportivas + infraestrutura financeira + análise de performance.

Essa abordagem chamada de "Direto para o Campo", está redefinindo a forma de lançar e expandir um negócio de apostas esportivas no maior mercado emergente da América Latina.

Uma solução construída para o Brasil

Com vasta experiência em fintechs e infraestrutura robusta totalmente integrada ao Banco Central do Brasil, a LaFinteca oferece uma integração rápida e eficiente, pagamentos instantâneos via PIX, total conformidade regulatória desde o primeiro dia.

O resultado? Menos obstáculos na integração e maior confiança entre investidores, bancos e reguladores.

Além disso, conectou-se os parceiros a uma rede de mais de 2.000 empresas fintech e operadores na região — facilitando o acesso a parcerias estratégicas e potenciais clientes.

Uma plataforma flexível projetada para fácil integração

A Adwa fornece a infraestrutura dessa solução, com uma plataforma white-label escalável, modular e personalizável, desenvolvida para implantações rápidas. Esse sistema permite que operadores adaptem suas ofertas ao perfil específico do mercado brasileiro, garantindo uma experiência de usuário fluida, mesmo em operações de alto volume. É uma plataforma fácil de integrar e que garante uma experiência de usuário contínua, mesmo em operações de alto volume.

Potencial ilimitado

A Betby leva a experiência de apostas esportivas a um novo patamar, combinando escalabilidade, personalização e gráficos avançados — incluindo eventos hiper-realistas, disponíveis 24/7. Sua arquitetura modular se adapta às preferências locais, aumentando o engajamento e a fidelização dos usuários.

O que realmente diferencia a Betby é sua equipe multicultural de especialistas, que oferece visão estratégica para acelerar o crescimento das marcas em mercados em rápida expansão.

Uma vantagem competitiva desde o primeiro dia

Essa aliança entrega um produto completo, integrando pagamentos, plataforma e análise em um ecossistema único. Os operadores passam a dispor de uma solução escalável e de alto desempenho, projetada para geração de receita imediata.

Tudo é gerido a partir de um único painel que mostra o desempenho da plataforma, comportamento dos pagamentos, análises financeiras e muito mais, garantindo controle total e eficiência operacional.

Descubra como essa solução integrada pode acelerar sua entrada e garantir uma vantagem competitiva no mercado brasileiro de apostas esportivas.

Explore o potencial de LaFinteca × Betby × Adwa.