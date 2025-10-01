Como encontrar as estatísticas do Corinthians

Publicado em 01/10/2025 às 11:58

Alterado em 01/10/2025 às 11:58

.

Para muita gente, ser torcedor é mais do que vibrar no estádio. É também acompanhar o dia a dia do clube, discutir desempenho de jogadores e embasar opiniões com números. Felizmente, há diversas fontes confiáveis que permitem encontrar estatísticas do Corinthians de forma rápida e completa.



Confira abaixo um guia prático de como encontrar estatísticas de futebol do Corinthians.



Estatísticas do Corinthians: plataformas de análises

Informações sobre o Timão a gente encontra em todos os lados, não é mesmo? Mas e dados estatísticos sérios e sempre atualizados? Como saber o desempenho do Alvinegro ao longo de uma temporada? Listamos aqui opções interessantes:



1. APWin: plataforma completa de dados

Uma plataforma de estatísticas, análises e previsões de futebol, como a APWin, reúne dados detalhados sobre clubes como o Corinthians e oferece ferramentas para torcedores e apostadores. Um dos portais mais completos para dados de futebol é a APWin. Ao acessar a página da equipe (“Equipes” > “Corinthians”), você encontrará uma série de seções:



Informações do time: mostra detalhes como números de jogos, taxa de vitórias, gols marcados e mais.

Competições: lista todas as competições nas quais o clube está inscrito, como Copa do Brasil, Brasileirão Série A, Libertadores, Campeonato Paulista e SulAmericana.



Menu de seções: traz atalhos para Resumo, Calendário de Jogos, Resultados, Elenco, Artilheiros & Garçons e Classificação.



Dentro de cada área, há números detalhados. Por exemplo, a seção de estatísticas da Copa do Brasil mostra partidas disputadas, vitórias, empates e derrotas, médias de gols marcados e sofridos, além de métricas como escanteios a favor e contra e cartões por jogo.



Na aba Elenco, a APWin apresenta a lista de jogadores divididos por posição, com informações de nacionalidade e idade. Se você clicar no nome de um atleta, abrirá uma página com estatísticas individuais, como minutos em campo, gols, assistências e cartões.



Há também gráficos de rendimento e métricas avançadas (como xG e xA) para análises mais profundas.



2. Portais de resultados ao vivo

Se você deseja acompanhar dados em tempo real, sites e aplicativos como SofaScore, Flashscore e ESPN oferecem estatísticas durante as partidas: posse de bola, finalizações, passes certos, mapa de calor, entre outros.



Essas plataformas também apresentam tabelas atualizadas dos campeonatos e rankings de artilharia.



Vale lembrar que, por questões de direitos, alguns recursos podem exigir cadastro ou estarem indisponíveis em determinados jogos. Ainda assim, são boas opções para quem quer acompanhar o Corinthians minuto a minuto e comparar números ao longo dos 90 minutos.



3. Sites oficiais e órgãos de futebol

Para informações oficiais, consulte sempre o site do próprio Corinthians e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O portal da CBF publica a tabela atualizada da Série A, com classificação, jogos e estatísticas básicas.



O site do Coringão disponibiliza notícias, resultados e algumas curiosidades sobre jogos históricos, mas geralmente não apresenta métricas avançadas como as de plataformas especializadas.



4. Apps de gestão de fantasias e ligas virtuais

Aplicativos de cartola ou fantasy (como Cartola FC e Rei do Pitaco) também oferecem estatísticas de jogadores do Corinthians, focadas em pontos para escalações virtuais. Eles incluem dados como desarmes, finalizações, faltas sofridas e assistências.



Conclusão

Encontrar estatísticas do Corinthians hoje é fácil: basta saber onde procurar. O portal da APWin, por exemplo, centraliza dados de partidas, competições, elenco e métricas avançadas, enquanto outras plataformas também trazem dados do alvinegro.