Flamengo e Palmeiras despontam e podem decidir Brasileirão e Libertadores

O domínio de Flamengo e Palmeiras nos cenários brasileiro e sul-americano tem sido evidente nos últimos anos. E, em 2025, a dupla novamente dá sinais de que vai brigar pelo título nacional e, além de tudo, pode se encontrar outra vez na final da Libertadores. Por isso, milhares de torcedores estão utilizando aem quem será o campeão.Na última rodada do Campeonato Brasileiro, ambas as equipes mostraram sua força. Enquanto o Palmeiras venceu o Sport com autoridade, por 3 a 0, em noite inspirada de Vitor Roque e Flaco López, o Flamengo massacrou o Vitória, impondo uma goleada de 8 a 0, a maior na era dos pontos corridos.Aliás, tanto Flamengo quanto Palmeiras investiram pesado em reforços nesta temporada e eles já estão dando retorno. O último nome anunciado pelo Verdão, inclusive, envolve os dois times: a equipe fechou um acordo com Andreas Pereira, que já defendeu as cores do Rubro-Negro e ficou marcado por uma falha na final da Libertadores 2021, justamente contra o Alviverde, que resultou no gol do título da equipe paulista.E aquela final da Libertadores poderá ser reeditada. Flamengo e Palmeiras, afinal, estão em chaves opostas na competição e podem se encontrar na final.Para isso, porém, o Rubro-Negro terá de passar pelo Estudiantes de La Plata nas quartas de final e, na sequência, pelo vencedor dos confrontos entre Racing e Vélez Sarsfield.Já o Palmeiras terá de passar pelo River Plate e, depois, vai encarar quem sair dos duelos entre LDU e São Paulo. Como se vê, portanto, a fase final da Libertadores promete jogos bastante equilibrados, uma vez que reúne apenas times grandes e que já venceram o torneio continental.E se Flamengo e Palmeiras estão em rota de colisão na Libertadores, no Campeonato Brasileiro tudo leva a crer que a disputa do título ficará entre os dois. Nas últimas rodadas, ambos têm feito valer a força do elenco e, por isso, estão despontando na classificação.O Rubro-Negro lidera a competição com 46 pontos, enquanto o Verdão soma 42, com um jogo a menos que o rival carioca.Dessa forma, o cenário indica que os dois times vão ter uma briga acirrada pelo título. A verdade é que Flamengo e Palmeiras, ao longo dos últimos anos, adotaram gestões profissionais e isso têm feito com que a dupla se torne quase imbatível no cenário doméstico e continental. E a atual temporada deverá, mais uma vez, confirmar esta hegemonia.