Top 7 jogos exclusivos do PlayStation de 2025

Mas bem antes do boom das casas de apostas e seus jogos eletrizantes, e do esporte bet, a galera já curtia jogos online e videogames. Prova disso é a popularidade de consoles como o Playstation. Mas quais serão os melhores jogos exclusivos do Playstation, afinal?

Neste artigo, vamos apresentar alguns dos jogos mais aclamados para Playstation para você jogar em 2025. Tem muita dica imperdível! Acompanhe.



A história de sucesso do Playstation



Os consoles Playstation têm uma história de sucesso. O primeiro foi lançado em 1994 no Japão, e já no ano seguinte ganhou os EUA – e, mais tarde, o mundo inteiro! O Playstation 1 foi o primeiro console a vender mais de 100 milhões de unidades graças às muitas inovações que trouxe.



Por exemplo, ele popularizou o uso de CDs, que ofereciam maior capacidade de armazenamento que os cartuchos da época, e introduziu gráficos 3D realistas em jogos como Final Fantasy VII e Metal Gear Solid. O impacto para a indústria foi enorme, e o PS1 consolidou a Sony como uma grande força no mercado de games.



A inovação trazida pelo PS2, lançado em 2000, foi ainda maior: o console tinha como diferencial o leitor de DVD embutido, uma enorme biblioteca de jogos e suporte a gráficos melhorados. E o melhor: era compatível com os jogos do PS1!



Tudo isso levou a um sucesso de vendas sem igual: foram mais de 155 milhões de unidades vendidas, o que faz com que até hoje o PS2 seja o console mais vendido da história!



O PS3, lançado em 2003, foi o primeiro console a usar Blu-ray e trouxe gráficos em alta definição para concorrer com o Xbox 360. Já o PS4 focou nos jogos e na comunidade online, trouxe uma interface intuitiva e uma interface superior, e possibilitou a transmissão ao vivo de gameplays.



O lançamento mais recente foi o PS5, que chegou ao mercado em 2020. Algumas das novidades introduzidas foram o SSD ultrarrápido, que praticamente eliminou o tempo de carregamento, e o suporte a 4K/8K, ray tracing e taxa de quadros elevada.



Por que o Playstation é tão popular entre os jogadores?



São muitas as razões para o estrondoso sucesso do Playstation entre o público. Para começar, a qualidade dos jogos é incomparável. Ele conta com franquias exclusivas de grande impacto, como God of War, The Last of Us, Uncharted, Spider-Man e Horizon. Esses jogos exclusivos para Playstation atraem muitos jogadores desde o lançamento do primeiro console.



Além disso, a Sony investe em tecnologia de ponta, e proporciona inovação constante em hardware, gráficos e jogabilidade, com foco na experiência do jogador: prova disso são a interface amigável, os controles ergonômicos e recursos como o Share Play e Remote Play.



E, é claro, não podemos nos esquecer que a Sony investe pesado em marketing e publicidade, e conseguiu construir uma marca sólida ao longo do tempo. Hoje, a marca Playstation tem uma identidade cultural consolidada no mercado.



Top 7 jogos exclusivos do Playstation para jogar em 2025



Depois de saber um pouco mais sobre o Playstation e as razões para o seu sucesso no mercado, confira nosso top 7 jogos exclusivos do Playstation para você jogar em 2025:



Death Stranding?2: On the Beach



A aclamada sequência do jogo de Hideo Kojima, com jogabilidade focada em exploração e construção de conexões sociais em um mundo pós-apocalíptico.



Lost Soul Aside



Ação-RPG frenético inspirado por Final Fantasy e Devil May Cry, com combate estiloso e narrativa imersiva.



The Midnight Walk (indie)



Uma aventura de fantasia sombria com estética em stop-motion e narrativa atmosférica.



Stellar Blade



Considerando como um dos melhores jogos exclusivos do PlayStation, conta com Ação futurista com protagonista Eve em combate fluido, visuais impressionantes e mecânicas otimizadas para o DualSense.



God of War Ragnarök



Destaca-se pela narrativa emocionante, pelo combate evolutivo e pela grande performance em PS5.



Marvel’s SpiderMan 2



Um visual estonteante e uma mecânica adaptada ao DualSense, com os protagonistas Peter e Miles.



Ratchet & Clank: A Rift Apart



Uma aventura interdimensional com ritmo frenético e aquele humor característico da série.



Agora que você já sabe quais são os melhores jogos exclusivos do Playstation em 2025, é só escolher o que mais te chamou a atenção e testar! Temos certeza de que a experiência será incrível!