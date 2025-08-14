As melhores competições internacionais para assistir online

Publicado em 14/08/2025 às 12:02

Alterado em 14/08/2025 às 12:10

O NBA League Pass oferece todos os jogos da temporada regular, playoffs e as finais, além de conteúdos exclusivos Foto: Pixabay

A evolução dos eventos de streaming e o acesso à internet mudaram a maneira como as competições esportivas são consumidas. O modelo tradicional de transmissão televisiva deu espaço a serviços online que oferecem maior flexibilidade e opções de escolha para os espectadores.



Seja através de serviços de streaming, sites de transmissões ao vivo ou mesmo como opções dentro de alguns dos, hoje é possível acompanhar diversas disputas praticamente de qualquer lugar, contanto que se tenha acesso à internet.

Futebol



O futebol figura como a modalidade mais popular mundialmente, além disso, grande parte das competições pertencem à categoria do Campeonato Brasileiro, Premier League, Champions League, La Liga, Bundesliga, Copa do Mundo, Mundial de Clubes, entre outros.



Com tantas opções, as transmissões foram descentralizadas em várias opções online. O que antes era um monopólio de emissora, agora está dividido em diversos serviços de streaming, que conquistaram os direitos de transmitir muitas competições diferentes.



A Série A do Campeonato Brasileiro tem dominado a TV aberta há muitos anos, mas mesmo as competições internacionais de futebol têm ganhado mais espaço com as transmissões online. A Libertadores, grande torneio focado na América Latina, tem transmissão digital tanto pela Disney+, quanto pela Paramount+. A Disney+ também detém os direitos de transmissão online da Copa Sul-Americana.



Fora do Brasil e da América Latina, a Champions League pode ser acompanhada online pela Max, enquanto a Disney+ reúne jogos da Europa League, Conference League, Premier League, LaLiga e o Campeonato Italiano.



O Campeonato Francês (Ligue 1) pode ser acompanhado pela CazéTV. Já a MLS, o campeonato norte-americano de futebol, é coberto de forma online pela Apple TV+.



SporTV



Mundial de Clubes



Disney+ (ESPN)



Libertadores

Sul-Americana

Premier League

LaLiga

Campeonato Italiano



Paramount+



Libertadores

Sul-Americana



Max



Champions League



CazéTV (YouTube)



Ligue 1

Mundial de Clubes

Europa League

Conference League



Apple TV+



MLS (Major League Soccer – Campeonato dos EUA)



DAZN



Mundial de Clubes



O preço médio dos serviços de streaming mencionados é de R$31,57 ao mês, considerando os seus planos atuais. A CazéTV no YouTube é grátis, na maioria das vezes. No entanto, alguns jogos adquiridos podem acabar sendo exclusivos para membros ou exigir pagamento adicional, então é necessário conferir cada transmissão.



A própria CazéTV é um modelo de canal independente que tem conquistado sua própria parcela de público e teve uma ascensão meteórica no meio esportivo e pode representar uma nova tendência de mercado, tornando ainda mais disputada a aquisição de direitos na transmissão de competições internacionais atual e futuramente.



A Globo Play ainda oferece sua transmissão aberta de maneira online totalmente gratuita dentro de seu app, embora com um pequeno atraso em relação à transmissão tradicional.



NBA



A NBA é a maior competição de basquete do mundo, fundada em 6 de junho de 1946. Trata-se de uma liga altamente conceituada dos Estados Unidos. Atualmente, ela pode ser conferida de maneira online através de muitos meios.



O NBA League Pass oferece todos os jogos da temporada regular, playoffs e as finais, além de conteúdos exclusivos. Alguns jogos selecionados também são transmitidos pela ESPN, Disney+ e Prime Video. O YouTube da NBA Brasil também realiza a transmissão de algumas disputas selecionadas.



A empresa de telefonia Vivo oferece o NBA Vivo. Com narração totalmente em português, o aplicativo disponibiliza a transmissão de alguns jogos selecionados.



O NBA League Pass possui diferentes planos, com pagamentos mensais ou anuais. Eles variam de R$49,90 a R$149,00 por mês, até R$499,90 a 1.499,00 ao ano.



Tênis



Os Grand Slams reúnem os principais torneios de tênis do mundo, com o Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e o US Open. Na Disney+, é possível acompanhar Roland Garros e outros torneios da ATP e WTA. Além disso, o Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open estão disponíveis na ESPN, um braço do streaming.



Já a Max, que em breve voltará a ser chamada de HBO Max, transmite algumas partidas selecionadas do Grand Slam, incluindo o próprio Roland Garros.



Fórmula 1



A Fórmula 1 é a maior competição de automobilismo do mundo, também disponível em transmissões online. O F1 TV é o serviço de streaming oficial da competição, com planos que incluem transmissões ao vivo, reprises e conteúdo exclusivo para os assinantes. Ainda é possível acompanhar as corridas pelo Band Play e o site da Band, a emissora que possui os direitos de transmissão nacional.



O App Claro TV+ também oferece a alternativa de assistir o canal da Band Online, o que inclui as transmissões da Fórmula 1. A F1 TV conta com dois planos, com valores que variam de US$5,99 a US$16,99 por mês, ou US$44,99 a US$129,99 por ano. Os planos não estão disponíveis em reais, então o preço final depende da cotação do dólar no fechamento da fatura ou finalização da compra.



Já o Band Play inclui três pacotes, começando a partir de R$19,90 por mês. O Plano Esportes, que inclui também as corridas da Fórmula 1, tem um valor de R$29,90. O Plano Premium, com acesso a todos os conteúdos do serviço, é de R$39,90 por mês.

Olimpíadas e outras competições



Além das competições regulares de calendário, eventos esportivos de grande renome e periodicidade pontual — como as Olimpíadas (tradicionais e suas edições alternativas, como as de inverno) — também contam com transmissões online.



Atualmente, os Jogos Olímpicos costumam ser transmitidos pela Globo Play, tanto ao vivo quanto em reprises, com conteúdos disponibilizados pela própria Globo e pelo canal SporTV. Também realizam transmissões na Cazé TV (no YouTube), o Canal Olímpico do Brasil e o canal do Time Brasil, ambos também no YouTube.



A próxima edição dos Jogos Olímpicos poderá ser exibida por outros canais de streaming, embora, até o momento, não haja confirmação oficial de novas plataformas. A cobertura pode ser ampliada à medida que forem firmados novos acordos de transmissão próximos ao início do evento.

