As grandes conquistas de Carlo Ancelotti, o novo técnico da seleção brasileira

A expectativa em torno da seleção brasileira ganhou novos contornos com o anúncio oficial de Carlo Ancelotti como técnico. A confirmação do acerto entre o italiano e a CBF movimentou o noticiário esportivo nos últimos dias e deu à torcida tupiniquim uma dose renovada de esperança para o ciclo até a Copa do Mundo de 2026. Reconhecido como um dos maiores treinadores da história do futebol, Ancelotti traz no currículo uma combinação rara de experiência, títulos e inteligência tática.Segundo informações confirmadas por diversos veículos de imprensa pelo mundo, o atual comandante do Real Madride assumirá a equipe nacional oficialmente no dia 26 de maio. Isso ocorrerá logo após o encerramento da temporada europeia, já que ele seguirá à frente do clube espanhol até o término de seus compromissos na La Liga.Com isso, Ancelotti será o responsável por liderar a equipe canarinho na Data Fifa do início de junho, que marca o retorno das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa. O Brasil enfrentará Equador e Paraguai, dois adversários tradicionais, em partidas que devem marcar o início de uma nova era para a seleção. A expectativa é alta, e os olhos do mundo estarão voltados para os primeiros passos do italiano no comando do esquadrão verde e amarelo.O anúncio também movimentou os debates em algumas das melhores casas de apostas, que já registram mudanças nas cotações futuras para o Brasil em competições internacionais. A chegada de um nome com tanto prestígio reacende o otimismo do torcedor e também impacta diretamente no mercado esportivo.Carlo Ancelotti é, simplesmente, o técnico mais vitorioso da história da Liga dos Campeões da Uefa, com cinco títulos conquistados: dois pelo Milan (2002/03 e 2006/07) e três pelo Real Madrid (2013/14, 2021/22 e 2023/24). Além disso, o italiano acumula títulos nacionais em cinco das maiores ligas da Europa: Itália, Inglaterra, Alemanha, França e Espanha — um feito inédito no Velho Continente.Sua trajetória vencedora inclui ainda conquistas como Supercopas, Copas nacionais e títulos intercontinentais. Ao todo, Ancelotti já levantou 30 taças, entre elas:5 Ligas dos Campeões - 2002/03, 2006/07, 2013/14, 2021/22 e 2023/244 Mundiais de Clubes - 2007, 2014, 2022 e 20245 Supercopas da UEFA 2003, 2007, 2014, 2022 e 20242 La Ligas (Campeonato Espanhol) - 2021/22 e 2023/241 Premier League (Campeonato Inglês) - 2009/101 Serie A (Campeonato Italiano) - 2003/041 Bundesliga (Campeonato Alemão) - 2016/171 Ligue 1 (Campeonato Francês) - 2012/131 Copa da Inglaterra - 2009/101 Copa da Itália - 2002/032 Copas do Rei - 2013/14 e 2022/232 Supercopas da Espanha - 2021/22 e 2023/242 Supercopas da Alemanha - 2016 e 20171 Supercopa da Inglaterra - 20091 Supercopa da Itália - 2004Na atual temporada, Ancelotti manteve o Real Madrid no topo. Apesar de não ter ganho nenhum título de grande expressão em 2024/25 e nem ter chegado nas finais da Champions League, seu aproveitamento chega aos 70%, com destaque para a consistência defensiva e o ataque letal. Nos melhores, o time madrilenho frequentemente lidera as cotações, refletindo a eficiência do trabalho do treinador italiano.Foram 59 jogos disputados, com 39 vitórias, sete empates e apenas 13 derrotas. O desempenho sólido em todas as competições manteve o clube em constante protagonismo. O Real Madrid foi vice-campeão da La Liga, ficou com o segundo lugar na Copa do Rei, na Supercopa da Espanha e caiu nas quartas de final da Champions League. A única taça levantada foi a da Supercopa da UEFA, vencida no início da temporada sobre a Atalanta.Esse desempenho mostra que, mesmo em um ano sem títulos de peso e com muitos desfalques por lesão, Ancelotti conseguiu manter um padrão competitivo elevado na equipe e garantir presença constante entre os favoritos nas análises e prognósticos das competições, fator que o credencia ainda mais para reconstruir a Seleção Brasileira.Versatilidade e estratégia são palavras que definem bem o. O italiano é conhecido por adaptar suas equipes às características dos jogadores, sem se prender a esquemas fixos. Embora tenha uma predileção histórica por formações como o 4-3-3 ou o 4-4-2 losango e suas diferentes variações, Ancelotti não hesita em mudar o plano de jogo quando necessário.Na prática, suas equipes costumam apresentar equilíbrio entre ataque e defesa, com posse de bola bem trabalhada e transições rápidas. A sua leitura de jogo e capacidade de tomar decisões estratégicas durante a partida o tornam um verdadeiro “camaleão tático”.Na Seleção, espera-se que Ancelotti traga esse perfil de jogo eficiente e adaptável, aproveitando o vasto talento individual dos atletas brasileiros. A flexibilidade pode ser o diferencial para lidar com o desafio de integrar diferentes gerações de jogadores e construir uma equipe que una beleza estética e resultados.