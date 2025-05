Técnicos com piores aproveitamentos da Seleção: relembre as passagens mais criticadas

Publicado em 07/05/2025 às 11:59

Alterado em 07/05/2025 às 16:49

O treinador Dorival Júnior foi demitido da Seleção Brasileira 16 meses antes do fim do seu contrato, e agora a CBF volta suas atenções ao mercado em busca de um novo nome para o comando do futebol nacional.



Além do desempenho insatisfatório, dois fatores foram cruciais para a demissão do treinador: a campanha pífia na Copa América — com eliminação nas quartas de final e apenas uma vitória — e a goleada sofrida para a Argentina, em um jogo no qual a equipe foi completamente dominada.



Os piores aproveitamentos de treinadores da Seleção Brasileira

Dorival Júnior comandou a Seleção em 16 partidas, somando sete vitórias, sete empates e duas derrotas, o que representa um aproveitamento de 58,3%. Com esse desempenho, ocupa a 13ª pior campanha entre os técnicos que já passaram pela equipe, ao lado de Ademar Pimenta.



No entanto, no caso de Pimenta, foram apenas 22 dias à frente da Seleção. Confira o Top 10 com os piores aproveitamentos de treinadores na história da Seleção Brasileira:



1. Jayme Barcelos: 05/03/1940 a 31/03/1940 (26 dias) – 20% de aproveitamento

2. Sylvio Lagreca: 18/02/1940 a 25/02/1940 (7 dias) – 25% de aproveitamento

3. Pedrinho: 15/09/1957 a 18/09/1957 (3 dias) – 25% de aproveitamento

4. Ramon Menezes: 03/2023 a 07/2023 (123 dias) – 33,3% de aproveitamento

5. Ferreira Vianna Netto 02/10/1921 a 23/10/1921 (21 dias) – 33,3% de aproveitamento

6. Chico Netto: 11/1923 a 12/1923 (28 dias) – 33,3% de aproveitamento

7. Emerson Leão: 03/2001 a 06/2001 (98 dias) – 37% de aproveitamento

8, Fernando Diniz 07/2023 a 01/2024 (185 dias) – 38,8% de aproveitamento

9. Osvaldo Brandão: 11/1955 a 02/1956 (85 dias) – 41,7% de aproveitamento

10. Eduardo Coimbra: 10/06/1984 a 21/06/1984 (11 dias) – 50% de aproveitamento



Uma curiosidade da lista é que a maioria dos treinadores nela presente permaneceu pouco tempo no cargo. Curiosamente, os que tiveram passagens mais longas fazem parte da atual gestão de Ednaldo Rodrigues, como Ramon Menezes e Fernando Diniz.



Quem deve assumir a Seleção Brasileira?

Com a saída de Dorival Júnior, a Seleção Brasileira busca um novo técnico. O favorito do momento é Jorge Jesus, ex-treinador do Al-Hilal, da Arábia Saudita.



No entanto, a situação indefinida de Carlo Ancelotti no Real Madrid pode mudar os rumos. O treinador, inclusive, era o nome preferido da CBF antes da escolha por Dorival, mas o acerto não se concretizou.



Agora, Ancelotti tem chances reais de ficar livre no mercado, já que seu contrato com o clube espanhol vai até junho e, até o momento, não foi renovado. Correndo por fora, nomes como Abel Ferreira, do Palmeiras, e Jürgen Klopp, atualmente no grupo Red Bull, também são cotados.



Os próximos compromissos da Seleção serão em junho, contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. O Brasil ocupa atualmente a quarta posição, com 21 pontos.