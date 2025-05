Premier League gasta R$ 3 bi com agentes e Chelsea vive contraste entre reforços

Publicado em 16/05/2025 às 13:13

A Premier League é considerada uma das principais ligas de futebol do mundo, onde estão presentes vários craques. Com isso, são diversas negociações em cada janela, movimentando valores bem atrativos.



Além disso, a Federação de Futebol da Inglaterra (FA) divulgou os valores que as equipes inglesas pagaram para agentes entre 2 de fevereiro de 2024 e 3 de fevereiro de 2025, as duas últimas janelas de transferências.

Foram mais de 409 milhões de libras, R$ 3,1 bilhões, apenas com comissões de agentes.



Os clubes que mais gastaram com agentes na Premier League

A equipe que mais pagou as taxas para agentes foi o Chelsea. Vale destacar que desde que o clube virou propriedade do norte-americano Todd Boehly já pagou 179 milhões de euros a agentes, com 60,3 milhões de libras apenas no período do relatório.



O Manchester City vem logo atrás, com 52,1 milhões de libras, enquanto o Manchester United fecha o Top 3, mas bem atrás, com 33 milhões de libras. Confira o Top 10 apresentado no relatório:



1-Chelsea - 60,3 milhões de libras



2-Manchester City - 52,1 milhões de libras



3-Manchester United - 33 milhões de libras



4-Aston Villa - 25,1 milhões de libras



5-Newcastle - 24,4 milhões de libras



6-Arsenal - 22,8 milhões de libras



7-Liverpool - 20,8 milhões de libras



8-West Ham - 19 milhões de libras



9-Tottenham - 18,4 milhões de libras



10-Brighton - 16,6 milhões de libras



Vale destacar que no início da temporada atual do esporte, o Chelsea fez uma grande movimentação na liga, buscando Pedro Neto, de 24 anos, do Wolverhampton. Os Blues pagaram 63 milhões de euros, cerca de R$ 378,4 milhões na cotação da época, mas as taxas para agentes não foram reveladas.



Chelsea pode sofrer punições

No futebol europeu, o cumprimento do fair play financeiro é fundamental para evitar sanções severas, que podem chegar até à exclusão de competições organizadas pela UEFA, como a Conference League, Europa League e Champions League.



Segundo o jornal The Times, o Chelsea está sob risco de punição. Os Blues ultrapassaram os limites de gastos permitidos e agora precisam apresentar justificativas à UEFA.



Os novos donos do clube venderam o time feminino por 200 milhões de euros para o grupo BlueCo, porém, a entidade máxima do futebol europeu não considera como receita válida para o cálculo do fair play.



Ciente de que não estará no fair play, o Chelsea buscará negociar com a UEFA para não receber uma punição grave, como a exclusão das competições europeias. A ideia é aceitar uma multa e a possível redução de gastos nas próximas três temporadas.