Tudo sobre a Copa do Mundo de Clubes

24/04/2025

Neste ano, acontecerá a primeira edição da nova Copa do Mundo de Clubes, que contará com mais equipes e, naturalmente, com mais jogos. Perceba melhor as diferençs do antigo formato do torneio, todas as implicações, assim como os times participantes, as premiações e muito mais.

A Copa do Mundo de Clubes conta com equipes de todos os continentes, as mais bem classificadas de cada uma das 6 confederações da Fifa: CAF (África), Conmebol (América do Sul), AFC (Ásia), Concacaf (Américas Central e do Norte e Caribe), Uefa (Europa) e OFC (Oceania).

Como será o novo formato da Copa do Mundo de Clubes?

O novo formato da competição agora conta com 32 equipes, nos torneios anteriores, havia apenas 1 participante de cada confederação, com uma duração bem menor da competição. A classificação dos times levou em conta os campeões continentais entre os anos de 2021 e 2024 e os melhores ranqueados em suas confederações no mesmo período.

Outra novidade desse novo formato é a frequência de organização, já que funcionará como a Copa do Mundo de seleções, que acontece a cada 4 anos. Anteriormente, esse troféu era decidido todos os anos. Haverá uma fase com 8 grupos e 4 participantes em cada um deles, os 2 primeiros se classificam para as oitavas de final e se enfrentam em jogos únicos até a final. Na nova Copa do Mundo de Clubes não haverá disputa de terceiro lugar.

Quais equipes vão participar do torneio?

O Brasil conta com 4 participantes na Copa do Mundo de Clubes, Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo, todos campeões da Copa Libertadores da América nos últimos 4 anos.

Os grupos estão divididos da seguinte forma:

Grupo A

Palmeiras (Brasil)

Porto (Portugal)

Al Ahly (Egito)

Inter Miami CF (Estados Unidos)



Grupo B

Paris Saint-Germain (França)

Atlético de Madri (Espanha)

Botafogo (Brasil)

Seattle Sounders FC (Estados Unidos)



Grupo C

Bayern de Munique (Alemanha)

Auckland City (Nova Zelândia)

Boca Juniors (Argentina)

Benfica (Portugal)



Grupo D

Flamengo (Brasil)

Espérance (Tunísia)

Chelsea (Inglaterra)

Club León (México)



Grupo E

River Plate (Argentina)

Urawa Red Diamonds (Japão)

Monterrey (México)

Internazionale (Itália)



Grupo F

Fluminense (Brasil)

Borussia Dortmund (Alemanha)

Ulsan HD (Coreia do Sul)

Mamelodi Sundowns (África do Sul)



Grupo G

Manchester City (Inglaterra)

Wydad AC (Marrocos)

Al Ain (Emirados Árabes Unidos)

Juventus (Itália)



Grupo H

Real Madrid (Espanha)

Al Hilal (Arábia Saudita)

Pachuca (México)

FC Salzburg (Áustria)

Um fato curioso que aconteceu após a definição dos grupos é a exclusão do Club León. A equipe mexicana não cumpre as regras de propriedade múltipla, já que ela faz parte do Grupo Pachuca, que é proprietário também do Pachuca, outro clube mexicano.

É contra as regras da Fifa que dois clubes com a mesma propriedade disputem a mesma competição. Após uma investigação, o Comitê de Recursos da Fifa concluiu que as duas equipes não cumprem os critérios de propriedade múltipla. Dessa forma, o León foi excluído, enquanto o Pachuca continua na Copa do Mundo de Clubes. A princípio, a Fifa decidiu que o substituto do León será o Club América, que atualmente ocupa o terceiro lugar no ranking da Concacaf.

Quem são os favoritos da nova edição do Mundial de Clubes?

Sem surpresa, os poderosos clubes europeus são favoritos para vencer a primeira edição do novo formato da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Contudo, existe alguma surpresa por haver tantos times na frente dos times da América do Sul e até de outros continentes, como é possível ver nas melhores casas de apostas.

Por exemplo, no Betano é possível ver que os nove primeiros favoritos, são todos times europeus. O primeiro é o Real Madrid, seguido pelo Manchester City e o Bayern Munique. Mas até o primeiro time de outro continente (o Flamengo no caso), encontramos equipes como Dortmund, Juventus (25), sendo que os primeiros latino-americanos têm a mesma cotação que FC Porto e Benfica (30). São eles o Flamengo, o Palmeiras e o River Plate. Ou seja, existem 11 clubes melhores e no mesmo patamar que as principais forças sul-americanas.

Ainda assim, é provável que essas odds sejam alteradas após o final da temporada europeia (na teoria após a final da Champions League) e com os principais times sul-americanos com mais jogos realizados e com as dinâmicas mais bem definidas. O melhor é se ficar atento a essas cotações, e ver como funciona o Betano apostas online para você ver como apostar no vencedor da competição.

Qual será a premiação na Copa do Mundo de Clubes?

O novo troféu, que será levantado pelo capitão da equipe vencedora, foi projetado pela Fifa com a colaboração da joalheria Tiffany & Co. Os campeões serão coroados no Estádio MetLife, em New Jersey.

Além do troféu para o campeão, a Fifa distribuirá um total de 1 bilhão de dólares em premiações aos clubes participantes do torneio.

Veja a divisão da premiação por confederação:

Clubes europeus: de 12,81 milhões de dólares a 38,19 milhões de dólares;

Clubes sul-americanos: 15,21 milhões de dólares;

Clubes da Concacaf: 9,55 milhões de dólares;

Clubes da Ásia: 9,55 milhões de dólares;

Clubes da África: 9,55 milhões de dólares;

Clubes da Oceania: 3,58 milhões de dólares.

Premiação por fases da Copa do Mundo de Clubes:

Fase de grupos: 2 milhões de dólares por vitória e 1 milhão de dólares por empate;

Oitavas de final: 7,5 milhões de dólares;

Quartas de final: 13,125 milhões de dólares;

Semifinais: 21 milhões de dólares;

Vice-campeão: 30 milhões de dólares;

Campeão: 40 milhões de dólares.

A Copa do Mundo de Clubes terá confrontos inéditos e promete grandes jogos entre equipes de todo o mundo. Times fora da Europa podem surpreender, principalmente pelo torneio ser curto e ter uma fase de mata-mata em jogo único. Será que um dos representantes brasileiros pode surpreender e ser o grande campeão?