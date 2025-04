Do glamour de Las Vegas à modernidade de Macau: os melhores destinos para jogar

Publicado em 22/04/2025 às 12:02

Os fãs de cassinos que ainda não tiveram a oportunidade de vivenciar o entretenimento presencial certamente sonham em conhecer as unidades mais famosas, como as de Las Vegas ou Macau.

Porém, atualmente é possível ter o entretenimento de qualquer local, através de casas de apostas online. Portanto, sem sair do país, apostadores encontram diversão garantida em plataformas como o Cassino VBet. Jogue com responsabilidade.

Essa é, por enquanto, a única opção disponível no Brasil, que já legalizou os jogos online, mas ainda trabalha na regulamentação dos cassinos físicos. Se você não quer abrir mão da experiência presencial, a saída é buscar cassinos em outros países.

Os melhores destinos para quem busca cassinos

O destino mais comentado é Las Vegas, nos Estados Unidos. São mais de 1.700 empresas com licença para jogos de azar, diversos hotéis-cassinos, cerca de 200 mil caça-níqueis e muito luxo.

Seguindo a mesma linha, os Estados Unidos também contam com Atlantic City, em Nova Jersey — a segunda cidade com mais opções no país. Inclusive, ela é conhecida como a Las Vegas do litoral leste.

Outra alternativa é Aruba, no Caribe, famosa por suas praias paradisíacas. O local conta com hotéis-cassinos de alto padrão, com destaque para o Allegro Aruba Beach Concorde e o Alhambra.

Macau, na China, é uma região onde os cassinos são legalizados e muito populares entre os apostadores. Operando 24 horas por dia, são 18 grandes empresas, responsáveis por movimentar cerca de 50% da economia local.

Curaçao, território holandês, também é um destino interessante para os fãs de cassinos. A região reúne praias paradisíacas, campos de golfe e muitas opções de jogos na ilha, incluindo torneios de poker.

Por fim, destaca-se Monte Carlo, em Mônaco. Embora não tenha uma grande variedade de empresas, abriga um cassino tradicional construído no século XIX, conhecido por seu charme único e variedade de jogos.

São, portanto, diversas opções de destinos que combinam turismo, entretenimento e ótimos cassinos. Para os brasileiros, ainda são alternativas voltadas a quem busca uma experiência completa — mas já existem opções mais próximas, como na Argentina e no Uruguai, e há expectativa de novidades em território nacional nos próximos meses.



Regulamentação pode ter impacto positivo no Brasil

Como se observa, diversas regiões do mundo contam com cassinos e, com isso, atraem um grande número de turistas. Assim, a economia local se movimenta e gera renda para o país. No Brasil, o tema vem sendo discutido no Senado, com propostas que visam regulamentar o setor e permitir a instalação de cassinos físicos.

Além disso, a operação desses espaços exige a contratação de diversos profissionais, o que impulsiona a geração de empregos. Outro fator importante é o recolhimento de taxas e impostos, que são elevados e ficam com o governo local. A Câmara dos Deputados também analisa projetos que podem viabilizar esse mercado, com potencial para fortalecer o turismo e a arrecadação pública.

Diante desses pontos, a legalização do setor pode transformar o turismo nacional e abrir novas oportunidades econômicas para o Brasil, com investimentos em infraestrutura, segurança, saúde, educação e muito mais.