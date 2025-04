Tecnologia e apostas: o combo perfeito para um boom nunca antes visto

Publicado em 17/04/2025 às 15:02

Três milhões e meio de novos apostadores todos os meses. Este foi o número médio de novos jogadores no país no ano passado. São muitas as questões que se impõem, mas há uma que é evidente. O que torna este universo tão apelativo?

Inteligência artificial e a sua personalização

Com a IA, as pessoas estão recebendo notificações personalizadas. O que isto faz? Faz com que se sintam especiais e, ao sentirem-se assim, elas tendem a investir mais. Se uma pessoa fizer apostas em ténis, mas receber um bónus para apostar em boxe, provavelmente vai ignorar a notificação...

O que estas operadoras estão fazendo é revolucionário. Elas conhecem os gostos dos apostadores e mandam-lhes comunicação superpersonalizada, fazendo com que acabem por investir mais do que pretenderiam. Como tal, a ideia de jogo responsável é mais importante que nunca para garantir que todos têm consciência dos possíveis problemas.

A era do aumento do uso de dispositivos móveis

Por mais simples que possa parecer, a tecnologia de pagamento pode realmente ajudar um setor a progredir, especialmente agora que os métodos de pagamento eficazes podem aumentar a retenção em 15-20%. Além de se divertirem num casino online, os jogadores também procuram outras coisas, como rapidez e conveniência. Mas estima-se que a grande maioria bônus de 20 no cadastro sem depósito sejam ativados através de um smartphone.

E como as casas de apostas sabem muito bem, têm vindo a adotar métodos de pagamento inovadores para aumentar o seu apelo. Não admira que tenha notado pagamentos instantâneos na maioria destas plataformas. Surpreendentemente, os pagamentos instantâneos podem ajudar a aumentar as taxas de conversão e retenção porque, de acordo com a PYMNTS.com, cerca de 78% dos consumidores classificam-nos como uma parte importante da sua experiência. Isto explica o domínio das carteiras digitais e dos métodos de pagamento por aproximação neste setor.

A diversificação de pagamentos é outro truque que as casas de apostas utilizam para aumentar o seu alcance. Curiosamente, os estudos revelam que a disponibilidade de métodos preferenciais pode afetar positivamente as decisões de compra de até 70% dos consumidores. A melhor parte é que, se um método tiver problemas, os jogadores podem mudar confortavelmente para outro sem necessariamente procurar outra plataforma de apostas.

Usar a tecnologia para melhorar a segurança online

De um modo geral, o setor dos casinos online é um alvo muito visado pelos cibercriminosos, devido ao seu enorme número de participantes. E agora que estes atacantes maliciosos estão melhorando suas técnicas, as marcas também têm trabalhado arduamente para melhorar a sua segurança online. Além disso, os internautas, incluindo os jogadores, estão mais conscientes sobre a sua segurança online, pelo que um único erro pode levar a perdas enormes.

Um estudo recente da Security Magazine refere que mais de oito em cada dez evitarão um negócio após uma violação, enquanto 21% poderão nunca mais regressar. Esta estatística também prova que prestar atenção à segurança online pode ser uma ótima ferramenta de marketing. Afinal, ninguém quer interagir num ambiente aparentemente inseguro, e adotar infraestruturas que o apresentem como seguro pode realmente melhorar a sua atratividade.

Tomemos como exemplo a autenticação de dois fatores. Ao exigir dois métodos de verificação distintos antes de conceder o acesso, esta abordagem dificulta o acesso dos hackers aos dados, mesmo que obtenham uma senha.

Muitos dizem também que a recente legalização do Ministério da Fazenda do mercado das bets, a ideia de "dinheiro fácil" ou os bónus são muito importantes para este "boom". Ainda assim é inegável a importância que as próprias casas de apostas têm. Elas sabem o que os consumidores querem e dão-lhes exatamente o que elas querem para garantir que continuam a ser um dos mercados mais lucrativos do momento.