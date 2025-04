Início das Séries A e B do Brasileirão mostra que disputa deve ser intensa em 2025

Publicado em 08/04/2025 às 12:07

Alterado em 08/04/2025 às 12:08

.

Se a Série A do Brasileirão é famosa por seu intenso equilíbrio, o mesmo pode ser dito da Série B. E por isso, com os dois campeonatos em andamento, milhões de torcedores estão querendo mostrar que são bons de palpite. Aliás, se você também quer saber como dar os seus pitacos, é simples – Como apostar na Betano: Análise. Confira as informações e faça as suas previsões.



A Série A do Brasileirão teve quatro campeões diferentes nas últimas cinco edições. Só isso já ilustra a competitividade. E neste ano, a disputa novamente deverá ser acirrada.



O início da competição mostrou um Corinthians bastante agressivo. O time paulista, aliás, vem de uma conquista no Paulistão e, com isso, deverá se juntar à lista dos favoritos ao título.



E, claro, essa lista também inclui Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro e Botafogo – times que, nos últimos anos, têm mostrado força no futebol nacional e internacional.



Favoritos

Mas Cruzeiro e Internacional, por exemplo, também têm elencos fortíssimos. O Colorado, inclusive, vem de uma conquista estadual após nove anos de espera. Por isso, se qualquer uma das duas equipes começar a embalar, será difícil de segurar.



A expectativa, portanto, é de que a Série A de 2025 seja, mais uma vez, extremamente disputada. A questão é: será que teremos um campeão diferente ou algum dos vencedores recentes voltará a levantar a taça?



O Flamengo já anunciou que, neste ano, irá priorizar o Brasileirão. Resta saber se os demais times farão o mesmo ou, quando outras competições afunilarem, especialmente a Libertadores, ficarão tentados a poupar jogadores no campeonato nacional?



Em 2025, ainda haverá a disputa do Supermundial de Clubes da Fifa, que vai envolver quatro times brasileiros – Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo – e parar o calendário nacional durante um mês. Este tempo poderá ser chave, por exemplo, para que os times que ficarem no Brasil se organizem e voltem mais fortes quando o campeonato nacional reiniciar.

E a Série B?

Ao contrário do que ocorreu nas últimas temporadas, não há nenhum gigante do futebol brasileiro na disputa da Série B deste ano. A competição, com isso, cresceu enormemente em equilíbrio.



Pois, se é verdade que não há um gigante, há muitos times grandes e tradicionais, como a dupla Athletico Paranaense e Coritiba – ambos os times, diga-se de passagem, estrearam com vitória.



Mas o campeonato ainda conta com Goiás, Vila Nova, Atlético Goianiense, Cuiabá, Criciúma, América Mineiro e Avaí.



A missão de subir para a Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro, portanto, é extremamente complicada. Com tantos times nivelados, a Série B será emocionante para os torcedores envolvidos e muito atrativa para todos os amantes do futebol.