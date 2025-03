Publicado em 08/03/2025 às 17:26

O futebol brasileiro sempre foi uma referência mundial e parte desse sucesso é fruto do trabalho de treinadores que comandam as equipes. Mas, quando o assunto é número de troféus, quem é o técnico com mais títulos no Brasil?

10) Carlos Alberto Parreira — 8 títulos

Carlos Alberto Parreira é um dos técnicos mais respeitados do futebol brasileiro e mundial. Em sua galeria de troféus, ele conta com o título da Copa do Mundo de 1994 com a Seleção Brasileira, encerrando um jejum de 24 anos sem títulos para o Brasil no torneio.

A carreira de Parreira se iniciou em 1966, como preparador físico do time do São Cristóvão, mas foi em 1967 que a sorte brilhou para ele, através de um concurso do Itamaraty, ele foi selecionado para comandar a equipe de Gana. Além disso, o técnico teve passagens vitoriosas por clubes como Fluminense e Corinthians.



9) Abel Ferreira — 10 títulos

Apesar de estar há poucos anos no Brasil, Abel Ferreira já se tornou um dos técnicos mais vitoriosos da história. O português chegou ao Palmeiras em 2020 e rapidamente acumulou conquistas, incluindo duas Libertadores consecutivas.

Sua carreira de técnico se iniciou na temporada de 2011/12 na equipe sub-19 do Sporting Lisboa-POR, onde ficou até a pré-temporada de 2014. Antes de vir para o Palmeiras, onde escreveu uma história invejável, Abel também teve uma passagem pelo Braga, time também português e pelo PAOK, time da Grécia.



8) Tite — 14 títulos

Tite é um dos técnicos mais respeitados do Brasil, com seu nome marcado na história do Corinthians, ele é lembrado com carinho pela fiel torcida pelo primeiro, e até então único, título da Libertadores do clube e o segundo título do Mundial de Clubes de 2012 com o Timão.

A carreira de Tite se iniciou no Guarany-RS, no início da década de 1990, após isso, teve passagens por grandes clubes como Grêmio, Atlético-MG, Palmeiras e Internacional. Além disso, o técnico comandou a Seleção Brasileira de 2016 a 2022, participando das Copas do Mundo de 2018 e 2022 e conquistando o título da Copa América de 2019.



7) Muricy Ramalho — 15 títulos

Ao contrário do que se imagina de um técnico brasileiro, a carreira de Muricy Ramalho se iniciou em um clube chinês. O Shanghai Shenhua Football Club foi a casa de Muricy nas temporadas de 97/98 e 98/99.

Após uma vitoriosa passagem pelo Náutico, o técnico foi para o Internacional, mas foi no São Paulo onde se destacou, conquistou o tricampeonato brasileiro consecutivo (2006, 2007 e 2008), algo inédito até então na era dos pontos corridos.

Também teve passagens pelo Fluminense, Palmeiras, Flamengo e no Santos, onde venceu uma Libertadores com Neymar em 2011.



6) Telê Santana — 17 títulos

Mesmo após nos deixar em 2006, Telê Santana foi eleito o 35º melhor técnico de futebol do mundo pela revista francesa "France Football", que elegeu os 50 melhores técnicos da história, e contou quem foi esse gigante no futebol nacional.

Telê iniciou sua carreira com êxito, levando o Atlético-MG a conquistar seu primeiro título brasileiro, em 1971, e após esse período, o técnico brilhou no São Paulo, conquistando duas Libertadores e dois Mundiais de Clubes. Apesar de não ter vencido uma Copa do Mundo, Santana esteve à frente da Seleção Brasileira entre 1980–1982 e 1985–1986.



5) Luiz Felipe Scolari (Felipão) — 18 títulos

O último técnico a ganhar uma Copa do Mundo com a amarelinha é também um dos técnicos com mais títulos no Brasil. Felipão é sinônimo de conquistas e experiência, e comandou a Seleção Brasileira no penta de 2002.

Além disso, marcou seu nome na história de grandes clubes ao vencer a Libertadores com Palmeiras e Grêmio.



4) Lula — 22 títulos

A história de Lula começou no alvinegro praiano em 1954, onde esteve por 12 anos. Lula foi o grande comandante do Santos de Pelé, construindo uma era de glórias no clube. Ele é o técnico com mais títulos brasileiros na história, além de vencer duas Libertadores e dois Mundiais.

Após sua saída do Santos, teve passagens pela Portuguesa Santista, Corinthians, Portuguesa e Santo André, mas é na torcida do peixe que esse nome causa o maior impacto ao ser ouvido.



3) Osvaldo Brandão — 24 títulos

Osvaldo Brandão foi um dos técnicos mais vitoriosos da história do futebol brasileiro, tendo conquistado títulos importantes com Palmeiras, Corinthians e, mesmo parecendo controverso, o técnico é considerado ídolo entre as duas torcidas de maior rivalidade do Brasil.

Além dos rivais paulistas, o técnico tem em seu currículo uma lista invejável de clubes: São Paulo, Independiente, Santos, Portuguesa, Peñarol e Cruzeiro. Osvaldo também esteve no comando da seleção brasileira em 1957 e 1970.



2) Antônio Lopes — 24 títulos

Assim como Osvaldo Brandão, Antônio Lopes teve uma carreira longeva e com uma lista extensa de clubes, os quais comandou com maestria, conquistando títulos que fazem dele o segundo maior técnico do Brasil.

Reconhecido por seu trabalho de montagem de elencos e organização tática, ele ficou marcado no Vasco por levar o Gigante da Colina a vencer o Campeonato Brasileiro de 1997, Copa Libertadores de 1998, Torneio Rio-São Paulo de 1999 e o Carioca de 1982, 1998 e 2003.



1) Vanderlei Luxemburgo — 25 títulos

Com passagens vitoriosas por Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo e Santos, Vanderlei Luxemburgo dominou o futebol nacional entre os anos 1990 e início dos anos 2000.

Seus times eram conhecidos pelo futebol ofensivo e pela valorização da posse de bola. Luxemburgo também comandou a Seleção Brasileira, sendo campeão da Copa América teve uma passagem pelo Real Madrid.

O legado dos grandes treinadores vai muito além dos troféus que acumulam. Suas táticas, liderança e visão de jogo moldam gerações e influenciam o futebol brasileiro de maneira definitiva. Independente de quem é o técnico com mais títulos no Brasil, todos os nomes dessa lista mudaram a história do futebol nacional para sempre.