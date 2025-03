Ex-F1 Nikita Mazepin surpreende ao ingressar no boxe e triatlo como 'atleta híbrido'

Publicado em 19/03/2025 às 16:36

Alterado em 19/03/2025 às 16:42

.

O russo Nikita Mazepin conseguiu realizar o sonho de se tornar piloto de Fórmula 1, mas sua passagem pela categoria durou apenas uma temporada, em 2021, com a Haas. Mesmo após deixar o automobilismo, ele segue no mundo dos esportes, agora explorando novas modalidades: boxe e triatlo.

Aos 25 anos, Mazepin surpreendeu ao anunciar sua transição para o boxe e o triatlo, desafiando os limites do próprio corpo. Ele se autodenomina um 'atleta híbrido', explorando sua capacidade de competir em esportes com exigências físicas completamente distintas.

Nikita Mazepin entra para boxe e triatlo

Após anunciar sua transição para o boxe e o triatlo, Nikita Mazepin revelou que seus planos esportivos vão além dessas duas modalidades. Segundo ele, deve disputar cinco competições em esportes diferentes em 2025.

“Esse ano, eu planejo participar de cinco competições em diferentes esportes”, disse Mazepin ao Tass.

Mazepin já tem um duelo de boxe agendado para outubro de 2025, mas não revelou detalhes sobre o adversário ou o formato do evento.

“A luta de boxe acontecerá em outubro de 2025 e espero que corra tudo bem”, destacou.

Mesmo após deixar a Fórmula 1, Mazepin continuou no automobilismo, competindo na Asian Le Mans Series e em provas de Rally-Raid na Rússia.

Nas redes sociais, Mazepin se mantém ativo, compartilhando sua rotina esportiva e treinamentos em diversas modalidades.

As polêmicas de Nikita Mazepin dentro e fora da Fórmula 1

A entrada de Nikita Mazepin na Fórmula 1 foi impulsionada pelo forte apoio financeiro da Uralkali, empresa de seu pai, Dmitry Mazepin. Ele estreou ao lado do alemão Mick Schumacher, filho do heptacampeão mundial Michael Schumacher, sendo companheiros de equipe na Haas.

O desempenho de Mazepin na Fórmula 1 deixou a desejar. Em suas 22 corridas na categoria, terminou a maioria nas últimas posições. Seu melhor resultado foi um modesto 14º lugar no Grande Prêmio do Azerbaijão.

Outra grande polêmica ocorreu em 2021, quando Mazepin publicou um vídeo em que aparecia tentando tocar indevidamente uma jovem, gerando forte repercussão negativa. Na época, ele ainda não havia estreado pela Haas, mas a equipe optou por mantê-lo no elenco apesar da controvérsia.

Durante sua passagem pela Fórmula 1, Mazepin também protagonizou um episódio polêmico com a repórter brasileira Mariana Becker. Na ocasião, Mariana Becker questionou Mazepin sobre um erro cometido no treino classificatório do GP de Emilia-Romagna, que atrapalhou Antonio Giovinazzi, da Alfa Romeo. Em resposta, Mazepin reagiu de maneira ríspida, alegando que acreditava ter ultrapassado o rival.

Apesar das inúmeras controvérsias, Mazepin continua ativo nas redes sociais e demonstra entusiasmo ao explorar novas modalidades esportivas.