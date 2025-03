Futebol brasileiro poderá ter redução de jogadores estrangeiros

.

Crise no futebol brasileiro

Craques estrangeiros

Os torcedores brasileiros acostumaram-se, ao longo dos últimos anos, a ver uma série de jogadores estrangeiros brilhando por aqui. Há muitos deles no país, enquanto outros tantos já foram cotados como prováveis reforços, incluindo nomes como Pogba e Sergio Ramos. No entanto, em meio a essa "invasão" gringa, o Conselho Técnico da CBF discutiu, recentemente, uma proposta para a restrição ao número de jogadores estrangeiros por partida. Conforme a proposta, que ainda será debatida no Conselho Nacional de Clubes, o limite seria de seis atletas de fora em cada time. Atualmente, o número permitido é nove.A notícia foi publicada inicialmente pelo ge. Mas, além da limitação no número de estrangeiros, a diminuição da quantidade de clubes rebaixados da Série A também deverá ser analisada. A ideia discutida no Conselho Técnico da CBF é de que apenas três times caiam para a Segunda Divisão.Isso porque há um entendimento de que quatro clubes, o que representa 20% dos participantes, é um número elevado. De todo modo, se essas propostas forem aprovadas, só passarão a vigorar em 2027.Para muitos analistas, o excesso de estrangeiros no futebol brasileiro só aumenta a crise técnica que o país vive. Afinal, se 15 anos atrás o Brasil produzia incontáveis craques, o cenário atual é muito diferente.Dessa forma, com os jogadores brasileiros tendo menos espaço em seu próprio país, a conclusão é de que isso pioraria a situação do futebol nacional.Mas, se olharmos para o futebol europeu, isso não parece fazer sentido. Países como França e Espanha, por exemplo, há muitos anos contam com um grande número de estrangeiros em suas ligas, e o nível de seus jogadores aumentou muito nas décadas recentes.Afinal, com mais jogadores de qualidade na liga, independentemente do país de origem deles, a tendência é que todos os profissionais do futebol se beneficiem.E o fato é que, nos últimos anos, os estrangeiros têm sido muito importantes para os clubes brasileiros. Nomes como Arrascaeta, Memphis Depay, Gustavo Gómez, Thiago Almada, Germán Cano, entre tantos outros, brilham ou brilharam por aqui.Restringir o número de estrangeiros, portanto, pode ser um tiro no pé. É preciso que a proposta seja debatida com calma e todas as variáveis entrem na análise, pois, no fim das contas, o que importa é trabalhar para que o futebol brasileiro volte ao topo mundial.