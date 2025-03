Cristiano Ronaldo lidera lista dos atletas mais bem pagos e mira marca histórica de 1.000 gols

Publicado em 20/03/2025 às 15:07

Alterado em 20/03/2025 às 15:07

Cristiano Ronaldo é um dos maiores atletas da história. O craque português construiu uma carreira longeva e vitoriosa, sempre mantendo um alto nível de desempenho. Além de seus inúmeros títulos e recordes, ele também conquistou o posto de atleta mais bem pago do mundo em 2024.

De acordo com um levantamento do site americano 'Sportico', Cristiano Ronaldo faturou 260 milhões de dólares em 2024, considerando salário e patrocínios – o equivalente a cerca de 1,5 bilhão de reais.

Esse valor coloca o jogador do Al Nassr no topo do ranking, com ampla vantagem sobre o segundo colocado, Stephen Curry, armador do Golden State Warriors, que faturou 153,8 milhões de dólares (R$ 887 milhões).

Confira o top 10 de atletas mais bem pagos em 2024:

Cristiano Ronaldo (Futebol/Al-Nassr) - US$ 260 milhões (R$ 1,5 bilhão)



Stephen Curry (Basquete/Golden State Warriors) - US$ 153,8 milhões (R$ 887 milhões)



Tyson Fury (Boxe) - US$ 147 milhões (R$ 848 milhões)



Lionel Messi (Futebol/Inter Miami) - US$ 135 milhões (R$ 779 milhões)



LeBron James (Basquete/Los Angeles Lakers) - US$ 133,2 milhões (R$ 769 milhões)



Neymar (Futebol/Santos) - US$ 133 milhões (R$ 767 milhões)



Oleksandr Usyk (Boxe) - US$122 milhões (R$ 704 milhões)



Karim Benzema (Futebol/Al-Ittihad) - US$ 116 milhões (R$ 669 milhões)



Kylian Mbappé (Futebol/Real Madrid) - US$ 110 milhões (R$ 635 milhões)

John Rahm (Golfe) - US$ 105,8 milhões (R$ 610 milhões)

Cristiano Ronaldo cada vez mais perto do gol 1.000

Atualmente no Al-Nassr, da Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo soma 925 gols na carreira. Assim, restam 75 para atingir a histórica marca dos 1.000 gols, um feito inédito no futebol mundial reconhecido pela FIFA.

Pelé e Romário superaram a marca dos 1.000 gols, mas contabilizando partidas amistosas e não oficiais. Já Cristiano Ronaldo, por sua vez, tem todos os seus gols registrados em competições reconhecidas pela FIFA.

Com 89 gols marcados em 100 partidas pelo Al-Nassr, Cristiano Ronaldo mantém uma média de 0,89 gol por jogo. Seguindo esse ritmo, ele precisaria disputar cerca de 85 jogos para alcançar a marca dos 1.000 gols, o que exigiria pelo menos mais duas temporadas em atividade – levando sua carreira até os 42 anos.

Equipe francesa ganha fama com brincadeira usando o nome de Cristiano Ronaldo

Aos 40 anos, o futuro de Cristiano Ronaldo segue em debate, já que sua aposentadoria se aproxima. No entanto, um clube da terceira divisão francesa chamou atenção após uma brincadeira que viralizou nas redes sociais.

O clube em questão é o Versailles, que tem o piloto de Fórmula 1 Pierre Gasly como coproprietário. Uma conta paródia de futebol publicou uma nota fictícia afirmando que Cristiano Ronaldo não encerraria sua carreira na equipe. A postagem viralizou rapidamente e se espalhou pelas redes sociais.