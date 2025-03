FA Cup sem VAR: benefício ou retrocesso para o futebol inglês?

Publicado em 05/03/2025 às 10:18

Alterado em 06/03/2025 às 14:15

O famoso VAR, árbitro de vídeo, foi introduzido no futebol com o objetivo de reduzir erros de arbitragem. Atualmente, está presente nas principais competições do mundo, mas sua implementação ainda envolve custos elevados.



A FA Cup, tradicional Copa da Inglaterra, teve sua terceira rodada disputada sem VAR em nenhuma das partidas. Isso ocorreu porque a competição só conta com o recurso nesta fase quando clubes da Premier League jogam em casa, devido às exigências estruturais e aos custos operacionais.



Como referência, na edição 2023/24, o VAR foi utilizado em apenas 10 dos 32 jogos da terceira rodada. Além disso, esteve presente em apenas 7 das 16 partidas da quarta rodada. A partir da quinta rodada, o uso do VAR passa a ser obrigatório em todos os jogos, independentemente do local do confronto.



Ausência do VAR gerou situações complicadas

Sem o VAR, muitos jogos geraram discussões. Um dos mais polêmicos foi o confronto entre Blackburn e Wolverhampton, no qual Dominic Hyam marcou um gol, mas teve seu lance anulado pelo assistente, que assinalou impedimento.



Entretanto, as imagens da TV mostraram que ele estava em posição legal. Com o auxílio do VAR, o gol provavelmente seria validado, o que poderia mudar o desfecho da partida.



Outro duelo que gerou controvérsia foi entre Brighton & Hove Albion e Chelsea. Os donos da casa venceram por 2 a 1 e eliminaram um dos favoritos, mas um dos gols foi irregular, pois a bola tocou na mão de Tariq Lamptey.



Declarações após as polêmicas

Paul Robinson, ex-goleiro do Blackburn Rovers, comentou à BBC Radio 5 Live sobre o lance polêmico ocorrido na partida entre Blackburn e Wolverhampton: “Minha primeira impressão foi de que a jogada seria revisada. A marcação pareceu extremamente apertada. Se houvesse VAR, os limites estariam sendo traçados", afirmou.



Os treinadores de Brighton e Chelsea também se manifestaram sobre a partida. Fabian Hurzeler, técnico do Brighton, declarou à BBC Sport ser favorável ao fim do VAR: "Mas é isso. Isso é futebol. Com o VAR, o futebol não está ficando tão emocional como era. Todos concordam comigo que hoje foi uma ótima atmosfera. Você pode comemorar um gol porque tem certeza de que é um gol. Estou feliz que tenha sido assim", apontou.

Por outro lado, o técnico do Chelsea, Enzo Maresca, lamentou a eliminação com um gol irregular, mas destacou que, mesmo com o VAR, os erros continuam ocorrendo: "Acho que o handebol está bem claro. Nos últimos dois ou três dias, houve muitos momentos diferentes em jogos diferentes que, sem o VAR, às vezes são mais complicados. Às vezes, mesmo com o VAR, você nunca sabe se [vai ser dado como] toque de mão ou não. Eu não sei. Nesta temporada, vimos tantos toques de mão e o VAR não estava lá", completou.