Super Bowl 2025: saiba tudo o que rolou no maior evento de futebol americano

Publicado em 21/02/2025 às 16:59

Alterado em 21/02/2025 às 16:59

.

O evento realizado no último dia 9 no Superdome, em Nova Orleans, fez com que os fãs ficassem ansiosos pelo confronto épico entre Eagles e Chiefs pela NFL. E para não perder nenhum detalhe deste grande evento, nós trazemos tudo o que rolou no Super Bowl 2025.



O evento



Às 20h do dia 9 de fevereiro, cerca de 126 milhões de pessoas assistiram ao vivo o que é considerado o maior evento da indústria norte-americana, o Super Bowl. Para se ter uma ideia de sua dimensão, um comercial de 30 segundos durante o evento custou cerca de US$8 milhões (cerca de R$48 milhões). A disputa épica entre Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles trouxe algumas das maiores estrelas da NFL ao campo, e conectou fãs ao redor de todo o planeta. Conhecida por sua excelência em organização e entrega, a NFL acaba rendendo milhões de dólares a vários segmentos, incluindo redes de hotéis, restaurantes, além de TVs pelo mundo que são responsáveis por transmitir em cada país e conseguem patrocinadores devido a repercussão positiva.



Kansas x Philadephia



Duas das principais e maiores equipes da NFL se enfrentaram novamente na final. Em 2023, na mesma disputa, Chiefs levou a melhor, superando o Eagles por 38 a 35. Em 2024, os Chiefs também superaram o San Francisco 49ers, consagrando-se bicampeões. Em 2025, quem garantiu a vitória foi o Philadelphia Eagles, atropelando o Kansas City Chiefs por 40 a 22.



O jogo



Em um emocionante jogo, dominado pela equipe dos Eagles e uma performance arrebatadora do quarterback Jalen Hurts, que acabou conquistando também o título de MVP (Melhor Jogador da Temporada), o também ator da série Abbott Elementary provou que em alguns momentos ninguém tira o brilho da estrela. Com certeza foi um dia inesquecível em sua carreira, dando a ele o protagonismo da noite.



Como vinham os Chiefs



Com um ataque poderoso, considerado explosivo, tendo como tight end Travis Kelce e o quarterback Patrick Mahomes, considerava-se uma grande vantagem para o time de Kansas City, já que ele foi dominante nos playoffs, com mais de 66% de passes completos. A experiência em jogos decisivos também contaria muito em um evento como este, onde o controle emocional dos jogadores poderia fazer a diferença em campo. Mas não foi isso que pudemos ver neste domingo, aliás, muito pelo contrário: parece que Mahomes entrou em pânico no decorrer do jogo e, somado a decisões mal feitas, acabou sem espaço e assistindo de camarote a vitória avassaladora do time da Filadélfia.



Eagles



O time da Filadélfia, que recentemente esteve no Brasil, não ganhava desde 2018 e buscava o seu segundo título. Saquon Barkley era a grande aposta da temporada, acumulando um desempenho impressionante, o que poderia levar a uma disputa acirrada no campo, do jeito que os espectadores esperam. A defesa era considerada uma das melhores do campeonato, graças a Zach Baun, Quinyon Mitchell e Cooper DeJean. E foi exatamente isso que ajudou a vitória. A melhor defesa da temporada não deixou espaço para o time do Kansas, que perdida, viu seu time ser massacrado com a ajuda de Jalen Hurts.





Mercado de apostas



Tudo isso faz com que o mercado de apostas da NFL movimente cerca de US$1,3 bilhões em apostas esportivas. No Brasil, o número de fãs do esporte tem crescido exponencialmente, com eventos voltados ao esporte, como por exemplo, o último realizado em 06 de setembro de 2024 na Neo Química Arena, e outros especiais relacionados ao Super Bowl, com grandes patrocinadores envolvidos.



Por isso, a cada ano, mais e mais pessoas acompanham a NFL e também começam a se sentir mais confiantes para fazer sua aposta esportiva em NFL seguindo palpites de especialistas, podendo assim experimentar novos mercados com inúmeras possibilidades e odds convidativas.



Favorito ao título



Pelos seus números e campanha atuais, o Chiefs era o favorito nas casas de apostas brasileiras. Além das estrelas do time e o grande investimento em manter uma equipe de peso, o time vinha em busca de um título inédito, o tricampeonato, o que poderia dar um incentivo extra à toda equipe na briga pelo título. Mas, como vimos, o impensado aconteceu e uma grande virada surpreendeu os apostadores. Sorte daqueles que aproveitaram boas odds e apostaram no Eagles.



Odds



A média para o favorito Kansas Chiefs vencer era de 1.77, com variações entre 1.68 e 1.82. Já para o Philadelphia Eagles as odds variavam entre 1.94 e 2.10, com médias de 2.04. Mas há inúmeros mercados para se apostas na NFL, por exemplo, as odds para o MVP (Prêmio de Jogador mais Valioso) do Super Bowl, que favoreciam o quarterback dos Chiefs, Patrick Mahomes, com uma probabilidade implícita de 45,5% de conquistar o prêmio. O running back dos Eagles, Saquon Barkley, seguia como o segundo favorito, com 27,8% de chance.



O Super Bowl é mais do que uma final de campeonato, é um evento que reúne fãs dos quatro cantos do planeta, unidos e conectados por uma paixão: o futebol americano. Com duas equipes extremamente talentosas, com sede de vitória, prometendo uma atmosfera eletrizante nos campos, o Super Bowl LIX foi uma daquelas edições marcantes na história do campeonato, não só pelo jogo com resultado surpreendente, mas também com o show de intervalo trazendo Kendrick Lamar com uma atuação repleta de surpresas, como SZA, Samuel L. Jackson e muito mais. Celebridades e até o presidente Donald Trump completaram o evento, que se consagra como um dos maiores do mundo.