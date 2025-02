O impacto da cultura digital nas tradições brasileiras

Publicado em 25/02/2025 às 18:47

A cultura digital prejudica ou impulsiona as tradições brasileiras? Em um ambiente onde a maioria das ações é voltada para a internet, ainda há espaço para o tradicionalismo?



Devido a sua história e diversidade étnica, o Brasil é um país riquíssimo culturalmente. De fato, suas proporções continentais favorecem o regionalismo, com festas, costumes, danças e expressões artísticas locais.



Porém, preservar as tradições em um ambiente altamente conectado é uma preocupação recorrente.

Atualmente, transformações significativas estão sendo percebidas nos mais diversos aspectos, e não há como as tradições não serem impactadas pelas tecnologias digitais.



A tecnologia, principalmente a internet, veio para modificar a rotina nos mais diferentes aspectos, seja para comunicação, trabalho e até entretenimento.



Nesse contexto, a cultura digital pode ser encarada como uma oportunidade para resgatar e compartilhar as ricas tradições brasileiras.



A cultura digital na sociedade

O advento da internet e uso frequente das redes sociais proporcionaram maior acesso e disseminação do conteúdo cultural. Atualmente, muitos artistas e produtores podem alcançar um público mais amplo, principalmente se comparado há uns anos.



Na sociedade contemporânea, a cultura digital oportuniza fácil compartilhamento de informações, notícias, conhecimentos, entre outros. Não há dúvida de que a internet mudou a forma como nos comunicamos, interagimos e consumimos.



Até mesmo assistir ao tradicional futebol de domingo vem recebendo algumas modificações. Ao invés de só discutir com os amigos, as apostas online se tornaram um meio de diversão e oportunidade de conseguir um dinheiro extra.



A expressão cultural está muito mais acessível e variada. Hoje é muito simples enviar uma música ou um podcast para um streaming de áudio e ter um alcance mundial.



Se, anteriormente, uma pessoa do Norte do país precisava viajar até o Sul para conseguir um CD de música gaúcha, atualmente é só fazer uma rápida busca pela internet.



De acordo com a Comissão Nacional do Folclore, a tecnologia é um instrumento importante para “trabalhar as tradições e cultura popular brasileira, sendo de significativa importância para preservar o patrimônio cultural brasileiro”.



A internet na difusão das tradições

A cultura digital contribui na preservação das tradições brasileiras porque permite difundir manifestações regionais, como danças, folclore, artesanato e festas populares.



Por ser multifacetado, o Brasil é um país formado por diferentes costumes que as pessoas aceitaram e tomaram para si.



Nesse contexto, a tecnologia contribui para a preservação e difusão das tradições sobre os aspectos:

Redes sociais são usadas para disseminar conteúdos específicos, como o folclore. E para divulgação de festas regionais;



Artistas promovem sua arte, como pintura e artesanato, através de canais digitais. Têm a oportunidade de comercializar para todos os cantos do país;



O ambiente digital é usado para despertar o interesse de crianças para as brincadeiras, cantigas, lendas e jogos da cultura popular.



Inteligência Artificial usada para recriar as lendas do folclore brasileiro em imagens realistas.



Indiscutivelmente, a conectividade permite que pessoas de diferentes contextos e regiões possam conhecer outras culturas e compartilhar suas próprias tradições.



Comunidades que eram inacessíveis, como algumas comunidades indígenas ou quilombolas, podem compartilhar histórias e artes com um público global.



Foto: Freepik

A facilidade de acesso faz com que a população brasileira mude a forma como consome sua cultura, principalmente com a grande diversidade de conteúdo.



As plataformas digitais oportunizaram acesso à música, filmes, livros, vídeos, entre outros componentes culturais. Até mesmo jogos online estão sendo produzidos para aproveitar a riqueza cultural do país.



Em prol de promover as tradições brasileiras, vídeos de dança tradicionalista se tornam virais, como desafios a serem realizados pelas redes sociais.



Prova de como as tradições estão sendo consumidas de forma diferenciada é a transmissão ao vivo de grandes festas, como o Carnaval, São João ou Festa do Boi Bumbá. Antigamente, alguns brasileiros nem tinham conhecimento da grandiosidade desses eventos, já que eram celebrações restritas à sua localidade.



A cultura digital permite criar e usar simuladores de experiências, modificando a forma como o tradicionalismo é vivenciado.



O desafio de preservar as tradições

Um dos grandes desafios da preservação das tradições brasileiras é evitar distorcer ou simplificar demasiadamente as práticas culturais.



O rápido consumo pode acarretar na falta de valorização da tradição, tornando personagens largamente conhecidos, uma cultura descartável.



É claro que a cultura é adaptável e, se usada de maneira adequada, suas expressões continuarão sendo vibrantes e criativas.



O foco geral de toda a população é a proteção e fortalecimento das tradições, uma vez que são fundamentais para a identidade e história do país.



A cultura digital, ao mesmo tempo que modifica, traz oportunidades de reinvenção e adaptação para que o legado cultural seja devidamente introduzido e aproveitado na sociedade contemporânea.