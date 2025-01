Conheça o botafoguense que convenceu Textor a contratar Almada: 'Ganhei na loteria'

Publicado em 22/01/2025 às 08:36

O meio-campista Thiago Almada, de 23 anos, campeão mundial com a Argentina em 2022, é um dos grandes nomes responsáveis pelas conquistas botafoguenses do Campeonato Brasileiro da Série A e da Libertadores da América em 2025. A chegada do argentino ao Glorioso foi influenciada, em parte, por uma sugestão de Gustavo Debossan. Ao longo deste texto, você fica por dentro de quem se trata o Gustavo.



Quem é Gustavo Debossan?

Gustavo Debossan é um torcedor alvinegro de 28 anos. Usando o X, o antigo Twitter, ele sugeriu Thiago Almada como reforço para o Botafogo. A sugestão no perfil de John Textor, dono do Botafogo, viralizou e recebeu interação do empresário.



A publicação foi feita em 20 de janeiro de 2024. Traduzida, a mensagem deixada por Gustavo na rede social de Textor foi a seguinte:



“Tem um bom jogador chamado Thiago Almada, acredito que ele seja uma grande aquisição para o Botafogo na Libertadores, é um argentino que arma jogadas, é rápido, tem boa finalização e também pode jogar pelas pontas. No momento ele joga no Atlanta United.”



Vale lembrar que Almada foi contratado pelo clube carioca meses depois, mais precisamente no dia 6 de julho. Em entrevista dada ao Globo Esporte.com, Gustavo celebrou a indicação dada.



“O que era um sonho, uma mensagem meio "seja o que Deus quiser", acabou dando certo. Ganhei na loteria, ganhamos.”



Em 2024, Almada vestiu a camisa do Botafogo em 26 oportunidades, tendo feito três gols e duas assistências. Ele foi um dos grandes responsáveis por conectar a defesa ao ataque no time do técnico Arthur Jorge.



Adeus e despedida

Almada não chegou a jogar nem um ano pela Estrela Solitária e mesmo assim já é considerado um ídolo da torcida. Infelizmente para a torcida, o meia argentino não jogará no Botafogo em 2025. Ele vai jogar no Olympique Lyon – clube no qual John Textor também é dono. Esta saída estava acertada desde que o empresário fechou a contratação do jovem jogador.



“Esse grupo vai ficar para sempre em toda minha carreira. Encontrei um grupo lindo. Quando vim ao Botafogo já tinha tudo acertado para ficar seis meses e ir ao Lyon. Creio que vai se cumprir. Agradeço a toda a torcida do Botafogo pelo carinho”, falou Almada em entrevista à CazéTV após a derrota por 3 a 0 para o Pachuca, do México, na Copa Intercontinental.



Vale lembrar que Thiago Almada é, até o momento, a compra mais cara do futebol brasileiro. Para tirá-lo do Atlanta United, clube da Major League Soccer (MLS), o Botafogo teve que desembolsar US$ 25 milhões, o que na cotação do meio de 2024, dava cerca de R$ 137 milhões.