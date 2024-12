Estrelas em ascensão do esporte brasileiro e quem dominará em 2025

Publicado em 26/12/2024 às 08:40

Alterado em 26/12/2024 às 08:40

O Brasil tem uma história que se entrelaça diretamente com o esporte. O país sempre foi palco de grandes disputas, conquistas e títulos. Justamente por isso, é considerado um verdadeiro celeiro de atletas, tendo exportado nomes grandiosos para o esporte mundial. De Pelé, no futebol, a Gustavo Kuerten, no tênis, a capacidade técnica e entrega de qualidade nos jogos são marcas registadas dos atletas brasileiros.



Justamente por isso, cada ano que se inicia traz consigo uma série de expectativas. E, com isso, a pergunta que fica é: quem serão as estrelas em ascensão do esporte brasileiro? Quem dominará as competições nacionais e internacionais em 2025? A seguir, você vai conhecer algumas das principais apostas. Acompanhe!



Futebol: espaço para as novas gerações

Embora as mais diversas modalidades estejam ganhando cada vez mais público e espaço, o futebol continua ocupando o papel de esporte mais popular no Brasil. É por isso que a maioria das apostas é feita nele, tanto quando os torcedores apostem através de casas de apostas tradicionais, tanto quando plataformas virtuais, como o Aviator Bet, que permite aos usuários fazer apostas em uma variedade de jogos, incluindo futebol.



Há bastante tempo, o Brasil não conquista uma Copa do Mundo – sua última conquista foi em 2002. Os jogadores daquela época já não figuram mais nas principais categorias do esporte e, muitos deles – a maioria – inclusive já se aposentou. Isso abre, portanto, um caminho vasto para o surgimento de novos talentos e promessas, o que coloca um olhar bastante forte nos novos nomes.



Um destes nomes é Vitor Roque. Atacante, o jovem tem apenas 18 anos e se destaca pela sua agilidade e seu poder de finalização. Atualmente, o brasileiro defende o Betis, emprestado pelo Barcelona, time em que está contratado. Se com o passar do tempo o jogador consiga seguir nesta linha de evolução, ele tem tudo para se tornar uma das principais estrelas do futebol mundial em 2025.



Outro nome importante na nova geração brasileira do futebol é Endrick. Atualmente, ele joga pelo Real Madrid e pela Seleção Brasileira, mas foi o jogador mais jovem a atuar e marcar um gol como profissional pelo Palmeiras, popular time brasileiro. Estas características, somadas a sua visão de jogo, o fazem ser uma das maiores promessas do esporte nacional para 2025.



Tênis: esperança nas novas gerações

Mesmo sendo considerado o país do futebol, o tênis brasileiro já figurou entre os principais do circuito do tênis mundial, especialmente nos anos em que Gustavo Kuerten, o Guga, esteve no auge de sua carreira. Agora, o período é de bastante calmaria, no entanto, algumas promessas têm surgido mesmo assim. É o caso dos jovens Thiago Wild e Beatriz Haddad, conhecida como Bia Haddad.



Com 24 e 28 anos, respectivamente, ambos são considerados grandes talentos do tênis brasileiro. Ambos fizeram história em suas categorias, especialmente por sua versatilidade e consistências nos torneios em que participam. Graças a isso, ambos são considerados grandes promessas do tênis brasileiro e, por consequência, possíveis estrelas do tênis mundial para 2025.



Atletismo: ascensão de nomes promissores

Já no Atletismo, o destaque vai para Alison dos Santos. Com apenas 23 anos, o jovem atleta conquistou o ouro no Campeonato Mundial de Atletismo de 2022 e, desde então, se tornou uma grande esperança para o futuro do esporte no Brasil. Apesar da pouca idade, ele é especialista em 400m com barreiras, já foi medalhista olímpico, campeão mundial e panamericano. O surgimento de atletas como ele, mostra que o Atletismo segue sendo um esporte bastante representativo no Brasil, sendo capaz de exportar grandes nomes e contribuir para resultados positivos em campeonatos em todo o mundo.



Conclusão: Quem dominará em 2025?

Independentemente do esporte, seja no futebol, tênis ou atletismo, o Brasil está em um processo de transição de gerações, com uma nova leva de atletas extremamente talentosos e promissores surgindo. Em 2025, é provável que o país siga seu processo de se consolidar como uma potência em diversas modalidades, especialmente com o apoio e suporte destes novos talentos. Assim, o país tem tudo para brilhar no cenário esportivo global, com a expectativa de que os jovens atletas possam protagonizar feitos memoráveis nas competições internacionais, levando o nome do Brasil ao topo do esporte mundial novamente. Para um país que ama e vive o esporte, 2025 vem cheio de expectativas.