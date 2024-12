Neymar é anunciado como embaixador da Arábia Saudita na corrida pela Copa do Mundo de 2034

Publicado em 23/12/2024 às 12:14

A Arábia Saudita será a sede da Copa do Mundo de 2034 e, para fazer bonito, terá um reforço de peso, o craque brasileiro Neymar. O jogador do Al-Hilal foi anunciado como o embaixador do país.



Mesmo sem emendar uma sequência de jogos devido a lesões, o jogador completou um ano vivendo na Arábia Saudita e agora integra a campanha do país para sediar a principal competição do futebol mundial.



Neymar apoia candidatura da Arábia Saudita

Em um evento da Copa do Mundo de 2034, Neymar fez um post no Instagram em parceria com o perfil oficial da competição, comentando sobre o futebol local e o país.



“Todo mundo deveria conhecer um pouco mais da Arábia Saudita. Qualquer lugar que eu vou, sou muito bem recebido, só agradeço o carinho que eles têm comigo e com a minha família. Eu sei que tenho uma influência muito grande, assim como o Cristiano Ronaldo e Benzema, porque influenciamos todas as crianças com o nosso futebol. Ter essa oportunidade de estar vivendo aqui e jogando na liga saudita é muito importante para o povo daqui”, disse Neymar.



A Arábia Saudita tem investido em grandes jogadores. Atualmente, nomes como Neymar, Benzema, Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Nacho Fernández, Pierre-Emerick Aubameyang, entre outros, atuam em equipes do país.



O presidente da FIFA, Gianni Infantino, confirmou em 2023, por meio de uma publicação nas redes sociais, que a Copa do Mundo de 2034 será na Ásia.



“O MAIOR SHOW DA TERRA será organizado pelo Canadá, México e Estados Unidos em 2026 – na América do Norte. As duas edições da Copa do Mundo FIFA seguintes devem ser sediadas na África (Marrocos) e na Europa (Portugal e Espanha) – com três partidas comemorativas disputadas na América do Sul (Argentina, Paraguai e Uruguai) – em 2030 e na Ásia (Arábia Saudita) em 2034”, afirmou.



Como a Arábia Saudita é a única candidata da Ásia, a tendência é que em breve seja oficializada como o palco da competição em 2034.



FIFA é pressionada para não fazer Copa do Mundo na Arábia Saudita

Embora ainda não confirmada, a Arábia Saudita é a principal candidata a sediar a Copa de 2034. No entanto, a Anistia Internacional, que atua em defesa dos direitos humanos, pressionou a FIFA para reconsiderar a realização dos jogos no país.



“O relatório conclui que nenhuma das candidaturas explica adequadamente como os países anfitriões vão atingir os padrões de direitos humanos estabelecidos pelas regulamentações da FIFA. Organizações de direitos humanos não foram consultadas, e os riscos são enormes de violações abrangentes e sérias caso a Arábia Saudita seja escolhida”, afirmou a Anistia, em nota.



O Conselho da FIFA tem reunião marcada no dia 11 de dezembro, quando devem ratificar as escolhas para 2030, com Espanha, Portugal e Marrocos. Além disso, também devem confirmar a Arábia Saudita em 2034.