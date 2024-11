Será que existe um melhor horário para jogar Fortune Tiger?

Publicado em 11/11/2024 às 21:51

Alterado em 11/11/2024 às 21:52

O Fortune Tiger é um dos slots mais populares do Brasil. Chamado também de jogo do tigrinho, este slot faz muito sucesso entre os apostadores pela jogabilidade simples e possibilidade de ganhar bastante dinheiro. Neste texto, tudo que se precisa saber para se divertir com o Fortune Tiger.



O que é

O slot Fortune Tiger é um jogo de caça níqueis de cassino online com um tema inspirado no Japão e em um tigre, que pode pagar até 2.500x o valor da aposta que o jogador realizar. O jogo do tigrinho foi desenvolvido e lançado pela empresa PG Soft no ano de 2022 e se tornou uma febre entre o público, tanto novatos quanto experientes.



O jogo tem uma taxa de RTP (retorno ao jogador) de 96,81% e uma volatilidade média. Os valores mínimo e máximo de aposta variam entre R$ 0,40 e R$ 500. Alguns recursos disponíveis no jogo são multiplicadores, símbolos Wild e re-spin.



Melhor horário para jogar

A quem se questiona sobre qual é o melhor horário para jogar: não existe uma resposta certa para essa pergunta. Apesar de alguns apostadores e influencers digitais afirmarem que tal hora do dia paga mais, não há nenhuma comprovação de que os horários influenciam no resultado das rodadas do jogo.



Horários pagantes

Não importa quando se joga, é possível ganhar a qualquer hora do dia. Vencer no joguinho do tigre não depende do horário, já que os resultados são definidos por um gerador de números aleatórios (RNG). Por isso, jogar Tiger na hora que for mais conveniente, e não baseado em falsas promessas de ganhos em tais horas, pois é possível ganhar de manhã, tarde, noite ou madrugada.





Como jogar

Apostar no jogo do tigrinho é bem simples. Ao acessar o site da Leon cassino Brasil, procurar e, em seguida, escolher o valor da aposta e se preparar para girar os cilindros.

As regras são claras e fáceis: o jogo possui um layout 3x3, ou seja, três bobinas e três linhas. O objetivo do jogo é conseguir combinações de três símbolos iguais em uma das cinco linhas de pagamento existentes. Os símbolos presentes são: laranja, fogos de artifício, envelopes, saco de moedas, amuleto, lingote de ouro e o símbolo Wild, representado pelo tigre da sorte.

Estratégias para ganhar

Não existem estratégias que garantam vitória. Como em todos os jogos de cassino online, é preciso que a sorte esteja ao lado para ganhar. Porém, é possível seguir algumas dicas que podem aumentar as chances no jogo. Abaixo, algumas delas:

Jogar o modo demo: Começar jogando a versão demonstração do Fortune Tiger para se acostumar com a dinâmica e as regras do jogo. O modo demo é gratuito e utiliza dinheiro fictício, mas não está disponível em todas as plataformas.



Apostar com responsabilidade: parece clichê, mas apostar de uma maneira responsável é o passo mais importante pensando a longo prazo. Criar uma banca, respeitar os limites financeiros e apostar pouco a pouco, começando com valores menores e subindo os valores gradativamente;



Usar os recursos do jogo e bônus: aproveitar as funcionalidades do jogo, como rodadas turbos e multiplicadores. Utilizar também os bônus disponíveis no site que estiver apostando;



Jogar em um lugar com boa Internet: apostar em um ambiente seguro e que ofereça boa conexão de rede para evitar qualquer problema.



Conclusão

O Fortune Tiger é um dos slots mais populares do Brasil, ao lado do Fortune Ox. Ambos fazem parte da série Fortune da empresa PG Soft e se tornaram um sucesso entre os jogadores de cassino online. Poder ganhar até 2.500x o valor apostado sem dúvidas é o principal motivo para tamanho sucesso. Além disso, a jogabilidade simples e os símbolos e gráficos realistas deixam o jogo muito imersivo.



Perguntas frequentes

Qual o pagamento máximo?

A vitória máxima é de 2.500x o valor da aposta.

Qual o melhor horário para jogar?

Não existe um melhor horário para jogar, visto que o resultado do jogo depende da aleatoriedade e da sorte.

Qual é o RTP?

O RTP (retorno ao jogador) teórico é de 96,81%.

Posso ganhar dinheiro jogando?

Pode sim, mas para isso você deve apostar no modo dinheiro real e torcer para combinações de símbolos iguais em uma das cinco linhas de pagamento do jogo.