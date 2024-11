Brasil proíbe uso de benefícios sociais em apostas enquanto aguarda decisão final

Publicado em 14/11/2024 às 19:03

Alterado em 14/11/2024 às 19:05

O Supremo Tribunal Federal (STF), sob a liderança do ministro Luiz Fux, emitiu uma liminar que proíbe o uso de recursos do programa Bolsa Família para apostas. Essa medida, que aguarda aprovação pela Câmara dos Deputados, visa restringir o uso indevido de assistência governamental em jogos de azar. Se aprovada, a proibição pode entrar em vigor imediatamente.

Contexto e motivação da decisão

A decisão surge após uma audiência de dois dias no STF, iniciada em 12 de novembro, onde foram analisados os impactos sociais e econômicos das apostas e examinada a constitucionalidade das novas regulamentações brasileiras para jogos de azar. A audiência foi motivada por uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), terceira maior central sindical do Brasil, que questiona a compatibilidade das leis de apostas com a Constituição Federal.

Crescimento das apostas online no Brasil

Nos últimos anos, o Brasil tem testemunhado um crescimento exponencial no setor de apostas online. Estima-se que, em 2023, o mercado movimentou cerca de R$ 12,6 bilhões, representando um aumento de 15% em relação ao ano anterior. Esse crescimento é impulsionado pela popularização dos smartphones e pelo maior acesso à internet, facilitando o acesso a plataformas de apostas no Brasil por uma parcela significativa da população.

Preocupações com o uso de benefícios sociais

Um estudo do Banco Central do Brasil, realizado em setembro de 2024, revelou que 20% dos fundos do Bolsa Família, em agosto, foram gastos em jogos online, levantando preocupações sobre o uso desses recursos. O programa Bolsa Família, criado para auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade, tem como objetivo principal garantir a segurança alimentar e promover a educação e saúde dos beneficiários. O desvio desses recursos para apostas compromete a eficácia do programa e expõe famílias a riscos financeiros adicionais.

Medidas propostas pelo STF

O programa Bolsa Família opera por meio de cartões emitidos pela Caixa Econômica Federal, e a nova medida impede que esses cartões sejam usados para transações de apostas. Essa restrição permanecerá até que o STF tome uma decisão final sobre a constitucionalidade das leis de apostas, prevista para o primeiro semestre de 2025.

Para agilizar o processo, o ministro Fux solicitou ao presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, que convocasse uma sessão extraordinária virtual. Agendada para esta quinta (14), a sessão determinará se a medida de Fux será tornada permanente. Se aprovada, a proibição de apostas com fundos do Bolsa Família será implementada imediatamente.

Além disso, Fux propôs uma proibição imediata de anúncios de jogos que tenham como público-alvo menores de idade, com o objetivo de proteger os jovens da exposição ao jogo online.

Reações do setor de apostas



Ministro Luiz Fux Foto: STF

A proibição do uso de benefícios sociais em jogos de azar também é apoiada pela Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL), importante organização do setor. A ANJL descreveu a medida como “positiva e necessária”, alinhada aos princípios de jogo responsável promovidos pelo mercado de apostas regulamentado.

O diretor jurídico da ANJL, Pietro Cardia Lorenzoni, apresentou as preocupações da organização na audiência do STF, alertando que a revogação das leis de apostas no Brasil poderia fortalecer o mercado negro, dificultando a fiscalização e representando riscos adicionais para os consumidores.

Impacto social e econômico

A decisão do STF reflete uma preocupação crescente com os impactos sociais e econômicos das apostas no Brasil. O uso de benefícios sociais para jogos de azar não apenas compromete a segurança financeira das famílias beneficiárias, mas também levanta questões sobre a eficácia dos programas de assistência social. Além disso, a exposição de menores a anúncios de apostas pode influenciar comportamentos de risco e contribuir para o desenvolvimento de vícios em idades precoces.

Próximos passos

Enquanto a decisão final do STF é aguardada, espera-se que o governo federal implemente medidas adicionais para monitorar e regular o setor de apostas. Isso pode incluir a criação de mecanismos de controle mais rigorosos para garantir que os benefícios sociais sejam utilizados conforme sua finalidade original e a promoção de campanhas de conscientização sobre os riscos associados às apostas.

A proibição do uso de recursos do Bolsa Família para apostas representa um passo significativo na proteção das famílias vulneráveis no Brasil. Ao abordar as preocupações relacionadas ao uso indevido de benefícios sociais e à exposição de menores ao jogo, o STF demonstra um compromisso com a promoção de práticas de jogo responsáveis e a proteção dos cidadãos brasileiros.