Os melhores artilheiros do Brasileirão

Descubra quem são os maiores artilheiros do Brasileirão, analise médias de gols por temporada e entenda o que torna o futebol um esporte tão emocionante

Publicado em 24/10/2024 às 08:39

Alterado em 24/10/2024 às 08:40

Há uma sensação de nostalgia que permeia o torcedor e torna difícil a leitura sobre os artilheiros, visto que, há mais de 20 anos, em 2001, o então técnico da Seleção Brasileira, Luiz Felipe Scolari, o Felipão, proferiu a famigerada frase: "Mas isso era no tempo em que se amarrava cachorro com linguiça", reagindo às reclamações de que sua Seleção não atuava com o brilho de equipes como as de 1958 e 62.

É importante ressaltar que toda e qualquer aposta deve ser feita com responsabilidade, utilizando as plataformas como entretenimento e não como uma fonte de renda. Caso você deseje fazer uma aposta na artilharia dos jogadores ou em qualquer outra modalidade, usando o bônus bet365 deste link você começa com um valor maior.



A evolução dos artilheiros: nostalgia ou realidade?

Nota-se que, por conta da evolução técnica, dos sistemas de marcação mais formatados e das inúmeras informações que são disponibilizadas a todos sobre os principais jogadores, temos a impressão de que marcar gols no Brasileirão é mais difícil nos dias atuais. Mas será que essa percepção está correta, ou trata-se de nostalgia?

Observando a lista de artilheiros do Campeonato Brasileiro de Futebol por edição, temos um top 5 formado da seguinte forma:

2004 - Artilheiro: Washington (Athletico Paranaense) com 34 gols em 38 jogos;



2003 - Artilheiro: Dimba (Goiás) com 31 gols em 41 jogos;



1997 - Artilheiro: Edmundo (Vasco da Gama) com 29 gols em 41 jogos;



1977 - Artilheiro: Reinaldo (Atlético Mineiro) com 28 gols em 18 jogos;



1999 - Artilheiro: Guilherme (Atlético Mineiro) com 28 gols em 27 jogos.



Analisando as médias de gols no Brasileirão

No entanto, qualquer um que já assistiu "O Homem que Mudou o Jogo", com Brad Pitt, sabe que os números por si só e a percepção não são confiáveis sem uma análise mais criteriosa. Por isso, vamos considerar, entre os artilheiros do Brasileirão, quem teve a maior média de gols, afinal, o número de jogos também mudou ao longo das edições do Campeonato Brasileiro. Desta forma, o top 5 é o seguinte:

1963 - Artilheiro: Ruiter (Confiança) com 9 gols em 3 jogos, média de 3,00;



1966 - Artilheiro: Toninho Guerreiro (Santos) com 10 gols em 5 jogos, média de 2,00;



1977 - Artilheiro: Reinaldo (Atlético Mineiro) com 28 gols em 18 jogos, média de 1,55;



1969 - Artilheiro: Edu Coimbra (America) com 14 gols em 9 jogos, média de 1,55;



1967 - Artilheiro: César Maluco (Palmeiras) com 15 gols em 10 jogos, média de 1,55.

Ou seja, a lista é completamente diferente, e podemos ver que, antigamente, os artilheiros do Brasileirão marcavam mais gols. Isso não se trata de uma percepção enviesada pela nostalgia, mas sim de dados comprovados.

É importante considerar que os números inflados, que sempre vemos nas manchetes com recordes de gols, são resultado de uma avaliação superficial dos números totais, sem considerar as médias.

Ainda assim, essa raridade do momento de euforia é um dos aspectos que encantam no futebol. Profissionais de game design, que estudam e são especializados em criar jogos nos quais todos os envolvidos — tanto jogadores quanto espectadores — estejam engajados ao máximo, sempre entram em discordância sobre o que leva o futebol a ser um sucesso tão grande em diversos lugares do mundo, com definições de entretenimento e até mesmo culturas tão distintas. E o único ponto em que boa parte converge é sobre a raridade da premiação.

Você não sabe a que momento o gol vai sair; ele é um evento raro na disputa, que pode ocorrer por acaso ou ser fruto de algo trabalhado e ensaiado à exaustão. Isso mantém você apreensivo e atento por boa parte de uma partida, que pode ou não culminar no ápice da euforia ao comemorar um gol do seu time.

Por se tratar de um fenômeno raro em uma partida, adivinhar quem vai ser o artilheiro de uma competição é uma tarefa difícil. Para o Brasileirão Série A, um dos principais sites de apostas esportivas que operam no Brasil, a bet365, possui as seguintes odds (número multiplicador do valor apostado) para os seguintes jogadores atingirem o número total de gols ao fim da atual edição:

Hulk - 15 ou mais gols - odd 3,25



Tiquinho Soares - 10 ou mais gols - odd 6,00



Jonathan Calleri - 10 ou mais gols - odd 5,00



Rony - 10 ou mais gols - odd 26,00

Ou seja, o gol é um fenômeno tão intrigante na história do futebol, que há apostas realmente convidativas para ver com quantos gols um jogador vai terminar esta edição do Brasileirão.

Por fim, é sempre importante considerar que a raridade do gol é o que faz o esporte tão emocionante. É um fator que influencia economicamente na carreira dos atletas, já que, na maioria das vezes, um atacante ganha mais que um goleiro ou um zagueiro, cuja função é justamente impedir esse momento de euforia da torcida.