SSD portátil Samsung T9: 'Indispensável' para criadores de conteúdo

Publicado em 04/09/2024

O modelo mais novo na linha de opções de armazenamento portátil superior da empresa é o SSD portátil Samsung T9. O T9 foi projetado para criadores de conteúdo que precisam de transferência de dados tranquila e muito espaço de armazenamento para seus projetos que exigem muitos recursos. Ele tem muitos atributos que não só o tornam uma ótima escolha, mas também uma ferramenta necessária no ambiente de trabalho digital de hoje.



Ele foi projetado com uma aparência de “padrões de carbono reversos” e pode ser comprado em volumes que variam de 1 TB a 4 TB. Seu objetivo é fornecer aos profissionais e consumidores uma combinação bem equilibrada de desempenho, funcionalidade e estética.



Perfil do dispositivo

Os recursos de desempenho aprimorados do T9 são o que o distingue de outros modelos pertencentes à série T. Para atingir velocidades de transmissão de dados potencialmente altas — até 2.000 MB/s para leitura sequencial e quase o mesmo para gravação sequencial — a unidade usa uma interface USB 3.2 Gen 2×2. A velocidade possível de transferência de dados e a quantidade total de portas usadas para transferência de dados mudam drasticamente entre USB 3.2 Gen2, ou Samsung T7, e USB 3.2 Gen2x2, ou Samsung T9.



O Gen2 oferece a velocidade mais alta de 10 Gbps em apenas uma faixa, enquanto o Gen2x2 dobra para 20 Gbps utilizando duas faixas distintas. Com um buffer de alto desempenho de até 180 GB, a Samsung afirma que sua tecnologia TurboWrite também melhora a velocidade e facilita transferências pesadas de arquivos e atividades de conversão de vídeo. Nem é preciso dizer que uma tela pode mostrar mais detalhes quanto mais pixels ela tiver. Como a resolução é o aspecto mais importante da qualidade da imagem, uma tela 8K pode exibir uma quantidade muito maior de detalhes do que os modelos de resolução anteriores. O T9 promete execução rápida e consistente, o que é importante para produtores de conteúdo que trabalham com material 8K ou 12K, como empresas de mídia, entretenimento e tecnologia responsáveis por transmitir certos eventos — como eventos esportivos — para visualização via multimídia ou em casas de apostas estrangeiras sites de apostas internacionais e outras plataformas de apostas online, porque evitar quedas de quadros é crucial ao filmar vídeos em alta definição.



Capacidades SSD

Recursos como avaliação de desempenho, atualizações de firmware, um Modo de Segurança com acesso a dados de disco protegido por senha e verificações de uso de espaço em disco são adicionados pelo pacote de gerenciamento de software Samsung Magician SSD. Isso fornece um pacote completo para gerenciar sua unidade e incorpora ainda autenticação de cartão, software SSD portátil e recursos de migração de dados com o próximo lançamento da versão 8.0.





Captura de tela: youtube.com/@adam-talks-tech

Além disso, o T9 dá mais atenção ao gerenciamento térmico e ao consumo de energia. O gadget é ajustado para eficiência energética, com um consumo de energia ocioso de 0,67 W e um uso máximo de energia de até 7,3 W. Em comparação com os concorrentes, a Samsung afirma que oferece até 30 minutos de resistência extra nos benchmarks de duração de bateria do PCMark 10. Um recurso crucial para profissionais que não podem se dar ao luxo de perder dados ou ter desempenho inconsistente é seu mecanismo de dissipação de calor, que utiliza materiais como silício e alumínio para evitar superaquecimento e queda de desempenho.



A compatibilidade do T9 com uma ampla variedade de gadgets é outro recurso importante. A unidade oferece uma opção versátil para armazenamento e transmissão de dados, sendo compatível com PCs Windows, Macs, smartphones, tablets, consoles de videogame e até mesmo câmeras usadas por profissionais. O robusto invólucro interno de alumínio do T9, que é coberto com borracha de longa duração, permite que ele resista a quedas de até três metros, então os usuários que estão preocupados que seus equipamentos caros possam ser danificados por uma queda acidental ou deliberada podem relaxar.



A criptografia de hardware AES de 256 bits, um dos muitos recursos de segurança incluídos no T9, garante que seus dados estejam seguros, mas ainda acessíveis.



Materiais de design e fabricação

O design incrivelmente elegante e diferenciado do SSD portátil T9 da Samsung é a primeira coisa que chama sua atenção. Sem dúvida, a intenção era destacar e ressaltar o slogan da empresa, que diz: “Luxo somado à robustez”. O dispositivo tem uma sensação superior e “premium” ao toque devido às linhas curvas das diagonais e aos padrões de carbono retorcido que circundam sua parte externa. Mas vai além das aparências.



Para minimizar quedas não intencionais, o revestimento emborrachado também proporciona uma pegada estável e confortável. Seu corpo de alumínio resistente, projetado para aguentar choques e coisas que normalmente danificariam rapidamente tais aparelhos, é a base de sua construção. No entanto, de acordo com a Samsung, o T9 está entre os SSDs mais robustos disponíveis no mercado porque foi projetado para sobreviver a quedas de até três metros. Você pode dormir tranquilamente sabendo que seus dados valiosos não serão destruídos por quedas, solavancos ou derramamentos não intencionais.



Outro campo que a Samsung priorizou recentemente é o controle térmico. Considerando que SSDs de alto desempenho são suscetíveis a superaquecimento, a Samsung incluiu diversas correções no T9 que resultaram em excelente controle térmico. Para garantir a dissipação ideal de calor, uma combinação de materiais de interface térmica, como silício e alumínio, é usada para isso. Teoricamente, isso elimina a necessidade de se preocupar com a deterioração do desempenho ao transferir arquivos grandes, editar filmes e até mesmo gravar em HD por um longo período.



Modelo SSD portátil Samsung T9 vs. Modelo T7

Vale a pena comparar o T9 com sua versão anterior fenomenalmente popular, o Samsung T7. A Samsung afirma que a interface Gen2x2 do T9 é o dobro da velocidade USB 3.2 Gen2 do T7, o que já é uma velocidade potencial incrível de 1 GB/s. Para muitos profissionais que precisam cumprir prazos ao lidar com arquivos enormes, esse aumento de velocidade em dobro é, sem dúvida, um investimento valioso.



Dito isto, o T7 não tinha o desempenho superior e o buffering do TurboWrite do T9, bem como a mesma sensação opulenta e capacidades de gerenciamento térmico, embora oferecesse algum grau de durabilidade e recursos de segurança. Ambas as unidades têm uma ampla variedade de compatibilidade de dispositivos, mas o T9 garante ainda mais compatibilidade e confiabilidade ao ir além com sua certificação completa em 64 dispositivos host. É importante lembrar que o T7 tem proteção física extra quando comprado na forma SHield.



Desempenho

Inicialmente, testamos o Samsung T9 no BlackMagic RAW Speed Test, que levou cerca de 17 minutos. Neste caso, o Samsung T9 conseguiu ler 1.545 MB/s e escrever 1.568,3 MB/s. Isso é quase duas vezes mais rápido que o Samsung T7, como previsto.





Captura de tela: youtube.com/@adam-talks-tech

O próximo teste é o CrystalDiskMark 8 em um computador com Windows. Aqui, analisamos a aleatoriedade de leitura/escrita. Esses testes avaliam o desempenho dele em uma variedade de tarefas, desde tarefas rotineiras de computação até grandes transferências de arquivos.





Captura de tela: youtube.com/@adam-talks-tech

Altas velocidades de leitura e escrita sequencial foram demonstradas, correspondendo às especificações do fabricante. Também podemos destacar que, graças à interface Gen2x2 mais sofisticada, há um aumento significativo de desempenho quando comparado ao modelo anterior Samsung T7.



Veredito final

O mais novo modelo da linha de enorme sucesso da Samsung de armazenamento SSD excepcionalmente bem portátil é o T9 Portable SSD. Com uma capacidade de unidade que varia de 1 TB a 4 TB, este será um gadget muito prático e atraente para criadores de conteúdo que exigem transferências rápidas de dados e grandes capacidades de armazenamento.



O T9 difere de seu antecessor porque usa uma interface USB 3.2 Gen 2×2, resultando em velocidades de leitura e gravação sequenciais muito mais rápidas, o que o torna perfeito para lidar com trabalhos que envolvem muitos dados. Além disso, ele inclui a tecnologia TurboWrite, que fornece um buffer de desempenho considerável e é especialmente útil para especialistas que lidam com projetos que exigem muitos recursos, como edição de vídeos 8K e 12K. O Samsung T9 impressiona não apenas por sua velocidade, mas também por seus recursos fáceis de usar, que incluem o software de gerenciamento de SSD Samsung Magician mais avançado do mercado.





Captura de tela: youtube.com/@adam-talks-tech

Uma comparação da qualidade de construção, gerenciamento térmico e desempenho geral do Samsung T9 e T7 revela diversas melhorias notáveis. Além disso, com seu design diferenciado, construção toda em alumínio e exterior emborrachado, sua condição de construção é um avanço significativo em relação ao T7.



Se você tiver portas USB 3.2 Gen 2×2, compre-as. Há variantes de 1 TB e 4 TB disponíveis, com a versão avaliada Samsung SSD T9 de 2 TB custando US$ 199,99 na Amazon. Se você não precisa do desempenho Gen 2×2, há muitos outros designs disponíveis que são mais acessíveis, fornecem criptografia e têm capacidades maiores. Portas USB mais lentas ainda podem suportar esse disco, mas se for esse o caso, você pode obter uma mais barata se estiver fazendo cópias de arquivos grandes. Ela é uma das unidades Gen 2×2 mais rápidas que já encontramos, podendo aguentar um forte desempenho de escrita e leitura em capacidades maiores por longos períodos de tempo. No entanto, para aqueles que desejam um desempenho ainda maior, o Thunderbolt permite que você se mova ainda mais rápido.



No final, o Samsung T9 tem muito a oferecer, começando com seu software de gerenciamento de SSD superior, forte desempenho de unidade, construção e design cuidadosos e o histórico da marca na produção de SSDs portáteis de alta qualidade. Recomendamos o SSD portátil T9 porque, considerando tudo, é um produto muito completo que melhorou muito em relação ao seu antecessor e atende a quase todos os padrões que podem ser impostos para um dispositivo de armazenamento externo.



Prós:

- Interface USB Gen 2×2 e desempenho geral superior

- Carcaça emborrachada extremamente robusta

- Incrivelmente leve, compacto e móvel



Contras:

- Não é resistente à água e não possui certificação IP.