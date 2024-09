O mundo dos Hobbies: como as pessoas relaxam e se divertem no tempo livre

O que você gosta de fazer no tempo livre? Sair com os amigos, talvez? Jogar videogame, praticar algum tipo de atividade física, passear no shopping, ter contato com a natureza... Há espaço para tudo isso!

Publicado em 27/09/2024 às 18:47

Alterado em 27/09/2024 às 18:50

O trabalho é importante por possibilitar experiências, mas a verdade é que a vida é muito mais do que o que exercemos profissionalmente. Os hobbies, por exemplo, são parte do que mantém a nossa mente sã, sendo essenciais para a boa qualidade de vida. E é exatamente sobre isso que vamos falar!



O que não faltam são opções de hobbies, independentemente de quais sejam os seus gostos. Seja você alguém mais ativo ou uma pessoa que prefere atividades intelectuais, há algo capaz de agradá-lo. A internet cumpre um papel primordial nesse sentido, como vamos abordar nos tópicos seguintes.



1. Ler livros físicos ou digitais



É comum ouvir que as pessoas hoje em dia não leem mais, mas isso não é realmente verdade. Segundo uma matéria publicada na plataforma da Companhia das Letras,no que as pessoas leem: o que antes era físico, agora passou a ser consumido nos espaços digitais na internet.

E aqui não falamos apenas da leitura de posts em blogs ou nas redes sociais, mas mesmo de livros em seu formato digital. Dispositivos como os e-readers têm crescido em popularidade entre os brasileiros, significando que a leitura ainda é um hobby prazeroso que faz parte do tempo livre de muitas pessoas.





2. Jogar títulos de cassino online e apostas esportivas



Dentre os tipos de jogos eletrônicos que servem ao propósito de hobbies, os títulos de cassino online estão entre os mais procurados. Ao contrário de videogames, os quais pedem consoles ou mesmo um computador ou smartphone potentes, os jogos de cassino costumam “rodar” em qualquer dispositivo.



Isso, aliado à sua alta acessibilidade, os torna um hobby cada vez mais comum no país. O mesmo pode ser dito das apostas esportivas, as quais frequentemente aparecem nas mesmas plataformas. Aqui há uma relação com outra atividade do lazer, que é o acompanhamento de esportes e suas competições.



Sweet Bonanza 1000 Um exemplo de jogo de cassino online interessante é o, um título do gênero “match 3”, onde o objetivo é formar sequências com símbolos iguais. Trata-se de um jogo mais casual, o qual pode ser experienciado durante pausas pequenas no cotidiano de trabalho ou estudos.





3. Passar tempo de qualidade com amigos e familiares



Você já ouviu aquela frase “não é o lugar, é a pessoa”? Embora comumente usada em um contexto romântico, ela vale para qualquer tipo de socialização. Não é à toa, então, que sair com amigos, familiares ou outras pessoas que amamos seja um tipo de hobby, o qual agrega ao corpo e à mente.



Uma partida de RPG de mesa, um passeio de bicicleta em um parque, uma visita ao zoológico, um café no fim da tarde... Mesmo atividades remotas, como uma partida online, podem ser uma excelente maneira de relaxar e se divertir. Estar na presença de quem gostamos recarrega as nossas baterias.





4. Construir ou consertar alguma coisa



Nem sempre algo que gostamos de fazer e fazemos bem precisa ser a nossa profissão ou até mesmomais bem pagas. Na verdade, o oposto é mais comum: você com certeza conhece alguém que realiza algo com maestria, mas o faz apenas como forma de lazer. Você inclusive pode ser uma dessas pessoas com hobbies “produtivos”.

Construir e consertar coisas é uma excelente maneira de relaxar e se divertir. Não é preciso que um hobby tenha qualquer tipo de valor “extra” além de fazer bem à nossa alma, mas isso não significa que você não pode unir as duas coisas, com o apreço por uma atividade que traz resultados concretos.



E esses são só alguns exemplos de hobbies. Entre aqueles que custam dinheiro e os que não precisam de um centavo para serem executados, o que mais importa é a sua satisfação. A vida é dura demais, de modo que devemos sempre abrir espaço para aquele tipo de coisa que agrada ao nosso coração.