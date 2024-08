Quais são os gêneros de jogos online mais populares no Brasil?

Publicado em 12/08/2024 às 09:46

Alterado em 12/08/2024 às 10:25

O mercado de jogos online no Brasil tem avançado de forma acelerada, refletindo tendências globais e adaptando-se às preferências locais. Com a expansão da internet de alta velocidade e a crescente popularidade dos dispositivos móveis, a variedade de gêneros de jogos tem se ampliado. A seguir, apresentamos os gêneros mais populares no país, com base nas pesquisas mais recentes.



Apostas online: um fenômeno em ascensão



Nos últimos anos, as apostas online, incluindo cassinos virtuais e apostas esportivas, cresceram significativamente no Brasil. Segundo um levantamento da Datahub, o número de usuários de plataformas de apostas online aumentou 734,6% entre 2021 e abril deste ano. Esse crescimento é impulsionado pela expansão da oferta de jogos e pela aceitação das apostas como entretenimento. Plataformas como a Brasil Vegas destacam-se com, por exemplo,, apontando que a popularidade dessas plataformas se deve à sua acessibilidade, variedade de opções de jogos e informações fornecidas.

Battle Royale: a nova sensação



Os jogos de Battle Royale seguem dominando o cenário de jogos online no Brasil. Free Fire, da Garena, é um dos maiores exemplos dessa tendência, mantendo-se entre os mais baixados e jogados no país. Segundo dados do Sensor Tower, o jogo alcançou 247 milhões de downloads em 2021, liderando a lista mundial de downloads para celulares. Fortnite também mantém uma base sólida, especialmente entre os jovens. A combinação de sobrevivência e combate rápido desses jogos continua a atrair uma grande audiência no Brasil.



MOBA: estratégia e competição



Os MOBAs (Multiplayer Online Battle Arenas) têm uma base de fãs sólida no Brasil, com League of Legends (LoL) à frente.revelam que o Brasil é um dos maiores mercados para LoL, com uma grande quantidade de jogadores ativos e um cenário competitivo robusto. Mobile Legends, um MOBA para dispositivos móveis, também está em ascensão, refletindo a preferência por jogos acessíveis em smartphones. A complexidade estratégica e a competitividade desses jogos continuam a atrair e envolver os brasileiros.

FPS: ação em primeira pessoa



Os jogos de tiro em primeira pessoa (FPS) permanecem populares entre os brasileiros. Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), com seu foco em táticas e precisão, mantém uma base sólida e um cenário competitivo ativo, conforme dados da Steam e torneios locais. Valorant, da Riot Games, mistura FPS com habilidades únicas dos personagens, atraindo jogadores em busca de inovação. Além disso, o crescimento de Call of Duty: Warzone reforça a força contínua dos FPS no Brasil.



A popularidade dos jogos de esportes



Os, especialmente os simuladores de futebol, são extremamente populares no Brasil. FIFA, da EA Sports, e Pro Evolution Soccer (PES), da Konami, dominam o mercado, com fortes vendas e alta participação em eventos online. Esses títulos capturam a paixão nacional pelo futebol, permitindo que os jogadores experimentem a emoção das competições esportivas no conforto de suas casas.

Mercado evolutivo



O mercado de jogos online no Brasil é diversificado e dinâmico, refletindo uma ampla gama de interesses dos jogadores. Embora os jogos de Battle Royale e MOBAs liderem, o crescimento das apostas online e a popularidade dos simuladores de esportes evidenciam a evolução constante do setor. Com inovação contínua e expansão de opções, os jogos online seguem sendo uma forma essencial de entretenimento para os brasileiros.