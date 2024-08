Brasil terá seu primeiro tetracampeão da Copa Libertadores?

Publicado em 01/08/2024 às 11:59

Alterado em 01/08/2024 às 11:59

O Brasil só passou a valorizar a Copa Libertadores a partir dos anos 1990 e, desde então, vem colecionando títulos. Em 2024, quatro times têm a chance de se tornar o primeiro brasileiro tetracampeão da competição continental. Algum deles conseguirá este feito?

Entre os brasileiros que disputam a Libertadores na atual edição, São Paulo, Grêmio, Palmeiras e Flamengo já conquistaram a competição em três oportunidades. Eles, portanto, são os únicos que têm a chance de estabelecer um novo recorde entre os times do país.

Mas a missão não será nada simples. Além de terem de competir entre eles mesmos, há outros times fortes na disputa que tentarão estragar os planos do quarteto.

O principal deles talvez seja o Atlético Mineiro, que há muitos anos vem se mantendo como um dos times mais fortes do continente. Com jogadores como Hulk, Bernard, Paulinho, Gustavo Scarpa, entre tantos outros, o Galo pode fazer frente a qualquer adversário.

Fluminense e Botafogo

Outros dois times que também estão na disputa para brigar pelo título são o Fluminense e o Botafogo. O Tricolor das Laranjeiras, embora esteja mal colocado no Brasileirão, é o atual campeão da Libertadores e tem jogadores de muita qualidade no elenco.

Já o Botafogo, ao contrário do rival carioca, vem muito bem no Campeonato Brasileiro e está com a confiança lá no alto. Desde que virou SAF, o Glorioso elevou seu padrão de contratações e tem brigado por títulos importantes. A equipe, aliás, ficou muito perto de faturar o Brasileirão no ano passado.

Atenção com os rivais sul-americanos

Entretanto, embora os brasileiros sejam os grandes favoritos, não se pode desprezar a força de alguns rivais sul-americanos. É o caso do River Plate, por exemplo, que mesmo no difícil cenário argentino, vem se mantendo como uma equipe muito competitiva ao longo dos últimos anos.

Entre os argentinos, também é ´preciso atenção com o Talleres e o San Lorenzo. Mas equipes como Junior Barranquilla, Nacional e Peñarol também podem dificultar a vida dos adversários.

Quem quiser ser campeão, portanto, precisa encarar todo jogo como uma decisão daqui para frente. Por ser disputada no formato de mata-mata, a Libertadores não perdoa vacilos.

Os brasileiros são, sim, os grandes favoritos, mas nada está garantido de antemão. E se São Paulo, Grêmio, Palmeiras e Flamengo quiserem o tetracampeonato terão de suar a camisa e dar tudo de si dentro de campo.