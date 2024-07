Conheça Vitor Reis, novo destaque do Palmeiras que acumula 33 gols em torneio

Publicado em 26/07/2024 às 19:51

O Palmeiras é uma das equipes que mais colhe frutos das categorias de base. Após Endrick, Luis Guilherme e Estêvão, quem também está começando a ganhar espaço no time principal é o jovem Vitor Reis.



Inclusive, o zagueiro fez um dos gols na vitória sobre o Corinthians no clássico, que terminou por 2 a 0. E destaques como Vitor Reis movimentam plataformas como a Sportingbet e elevam as expectativas dos torcedores, que sempre estão de olho nas novidades.



Considerado uma das maiores promessas para a sua posição, Vitor Reis estava apenas no seu segundo jogo como profissional, o primeiro como titular, e já fez história.



Vale destacar que ele é um dos líderes no Verdão da geração de Endrick, que agora atua pelo Real Madrid. Vitor passou a ganhar mais espaço no clube após a venda de Luan, para o futebol mexicano.

Da camisa 10 para a zaga



Natural de São José dos Campos, cerca de 90 km da capital de São Paulo, Vitor Reis começou no futebol com apenas 10 anos, quando jogava no ataque. Usando a emblemática camisa 10, fez 33 gols em um torneio, foi o artilheiro da competição, mas sempre gostou de ser zagueiro. Após fazer testes no Palmeiras no ano seguinte, já foi aprovado como defensor e iniciou a sua história no clube.



No Verdão, Vitor sempre chamou a atenção pela sua liderança, se tornando capitão em todas as categorias que passou no clube. Respeitado pelos amigos, sempre deu conta do recado, o que também rendeu convocações para a Seleção Brasileira de base, muitas vezes também como o capitão.

Em 2023, o treinador Abel Ferreira passou a observar o jogador e decidiu que iria utilizá-lo em treinamentos do time principal para preparar o jovem.



Em 2024, ele iniciou no elenco principal, inclusive, estava inscrito no Campeonato Paulista, mas sem oportunidades. Então, Luan foi vendido e o jogador passou a ser a quarta opção no clube.



Somado a isso, Gustavo Gómez foi convocado para a disputa da Copa América no Paraguai, abrindo brechas para uma oportunidade. E ela veio diante do Fortaleza, quando Murilo machucou no final da partida. Vitor Reis jogou os seus primeiros 16 minutos como profissional.



Ainda sem Gómez e com Murilo machucado, ele foi o escolhido por Abel para o clássico, onde teve uma grande atuação e ainda foi coroado com o segundo gol da partida. Dessa forma, mostra que tem muito talento e, mesmo com os retornos, fica à disposição do clube.



A Cria da Academia tem estrela ou não? Vitor Reis subiu e cabeceou bonito. É gol do Palmeiras! pic.twitter.com/2OrWlqY2Lo — SEPalmeirense (@SEPalmeirense_) July 2, 2024

Palmeiras briga por títulos e pode trazer Gabigol

Campeão do Campeonato Paulista em 2024, o Verdão ainda briga pelo Campeonato Brasileiro, onde disputa as primeiras posições. Além disso, está nas oitavas de finais da Copa do Brasil e Copa Libertadores.



O Palmeiras continua se movimentando no mercado buscando compras e vendas interessantes, como a venda de Estêvão para o Chelsea, com transferência prevista para 2025. Em meio a isso, o clube sonda a situação de Gabigol. Com contrato se encerrando com o Flamengo em dezembro, ele já pode assinar pré-contrato com qualquer equipe e o Verdão é um dos interessados.



Com todos esses ingredientes, o clube também chama as atenções nas casas de apostas e no Betano é possível encontrar muitos mercados de palpites em futebol, inclusive, em jogos do time de Abel Ferreira.

Aposte sempre com responsabilidade.