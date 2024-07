Melhores espaços de entretenimento e jogos em São Paulo

Rompimento de barragem deixou mais de 180 mortos

Espaços de diversão e lazer com a família não são raros em São Paulo. A maior metrópole do Brasil oferece diversos espaços urbanos onde os pequenos e os adultos podem se divertir. Entretanto, a segurança das ruas paulistanas é a maior preocupação na hora de usar esses espaços.

Descubra neste artigo 7 dos melhores espaços de entretenimento e jogos espalhados pela capital.



O que são centros de entretenimento e jogos?

Este tipo de centro de lazer não é um conceito novo. Fora do Brasil, indústrias inteiras foram formadas ao redor dele. Esta nomenclatura trata de espaços (normalmente internos) dedicados a equipamentos, brinquedos e jogos para segmentos etários ou para toda a família.

São chamados de "centros", pois abarcam diversas formas de entretenimento, como videogames, camas elásticas, escape rooms e muito mais. Existem verdadeiros miniparques temáticos ao redor do mundo dentro de shoppings, espaços públicos e afins.

Por aqui, a centralização ainda não pegou. Tirando uma ou outra rede, como a KidZone, normalmente estes espaços oferecem apenas um tipo de brinquedo, jogo ou semelhante. Por isso, não espere uma grande diversidade ao visitar os espaços desta lista. De todo modo, é possível se divertir muito em todos eles. Vale o passeio!



1. Pop Haus - Unidade Santo Amaro

Com duas unidades na capital, o Pop Haus se intítula o primeiro parque de infláveis do Brasil. Pode não ser o primeiro, mas com toda a certeza é o melhor - em especial a unidade de Santo Amaro.

O complexo do parque conta com mais de 20 atrações em camas elásticas, infláveis e jogos aquáticos. Como destaque, os maiores escorregadores infláveis do país, os jogos de futesabão e o trajeto ninja de obstáculos.

Por ter opções internas e externas, indica-se a visita em dias ensolarados. Toda a família pode entrar na diversão, e para isso o parque possui descontos progressivos para grupos maiores. Crianças menores que 5 anos precisam necessariamente estar acompanhadas dos país.



2. Impulso Park São Paulo

A rede Impulso Park administra quatro unidades ao redor do Brasil. Entretanto, o seu maior parque está em São Paulo, na Barra Funda. Seu foco são os trampolins e camas elásticas. Mais de dez atrações foram criadas visando que os visitantes consigam atingir alturas impensáveis.

O maior barato é quando as luzes negras se acendem, pintando todo o complexo em cores neon. Para viver essa experiência, a dica é visitar o espaço durante as chamadas Glow Parties, que ocorrem nas sextas, sábados e feriados durante a noite.

Crianças a partir de 3 anos acompanhadas de um responsável já podem se divertir nos brinquedos. Nestes casos, um adulto recebe um ingresso cortesia. Toda a família pode aproveitar, mas é necessário antes fornecer um termo de responsabilidade para cada um.



3. Casa de Pedra - Unidade Perdizes

Tem medo de altura? Então chegou a hora de levar a família toda para pôr fim nele. Na Casa de Pedra, o carro-chefe é a escalada em paredes verticais incríveis. Instrutores atentos e tecnologia de ponta garantem a segurança dos novatos, sejam eles adultos ou crianças.

Quem já possui experiência e quer iniciar novos escaladores também pode visitar o espaço sem medo do tédio. Existem áreas para quem já tem experiência avançada no assunto.

O tempo de permanência ideal é de até 2h50 e cada pagante pode levar mais uma pessoa que não vai escalar como acompanhante. Crianças a partir de 3 anos já podem participar da diversão. A unidade Perdizes é melhor avaliada, mas existe outra em Moema.



4. Gravity VR Arena

Vivenciar o metaverso ainda é uma realidade distante, mas os curiosos podem ter uma experiência única usando Realidade Virtual na Arena Gravity. Usando um sistema de jogos "em cartaz", como cinemas, o espaço oferece diversos jogos de RV sazonalmente que devem ser jogados em grupo.

No entanto, o maior diferencial desta experiência está no fato de que todos os jogadores estão livres no espaço para explorarem o jogo, se trombarem e muito mais. Saia de uma sala e viva universos fantásticos com toda sua família.

Jogadores de todas as idades são bem-vindos. Quem não quiser jogar em grupo também pode se divertir no espaço Arcade Gravity, com jogos individuais.



5. Escape 60' - Vila Olímpia

A rede Escape 60' administra escape rooms ao redor do Brasil e do mundo. Seu know-how no segmento é um dos maiores internacionalmente. Por isso, quem passa por lá não esquece nunca mais a experiência vivida.

Agendar a sala antes de ir é a melhor opção. No site da empresa é possível verificar quais experiências estão em cartaz na unidade. Verifique também a faixa-etária dela e qual o número mínimo de jogadores para começar a jogar.



6. SP Diversões

Com nova unidade próxima ao metrô Morumbi, este parque reúne atrações para todas as idades. Entre elas, fliperama, sinuca, kart e boliche. Cada atração possui ingresso à parte, por isso vale a pena visitar mais de uma vez.

Nem todas elas possuem a mesma regra, por isso é necessário consultar antes se os pequenos poderão participar da brincadeira de antemão.



7. Ludus Luderia

Indicado para uma confraternização entre adultos, nada impede que você leve também crianças e adolescentes para testar um jogo de tabuleiro neste bar de boardgames. A biblioteca é sensacional, mas vale a pena verificar se o título que você busca estará disponível.

A casa não cobra por por tempo, nem por jogo. Tudo, menos bebidas e comidas estão inclusas no valor pago na entrada. Vale ressaltar apenas que não há espaço para crianças ou algo semelhante em suas dependências.