Como jogar bingo e que alternativas existem nos cassinos

Publicado em 08/07/2024 às 21:29

Alterado em 08/07/2024 às 21:30

Pouco a pouco, todos os jogos que existem há décadas estão sendo digitalizados. E essa é uma boa notícia para os jogos do tipo loteria. De fato, em nosso país, eles são provavelmente a maior porcentagem das atividades de jogos de azar. O bom é que, em sites como o Stake, eles estão disponíveis quando e onde você quiser. E, ao contrário de outros jogos, não há muito o que aprender aqui, pois é supersimples.



Quem nunca jogou bingo?

Essa é uma pergunta retórica, pois se tem certeza de que todos já jogaram bingo em algum momento. Ou, pelo menos, sabem como jogar o jogo. Mas, por via das dúvidas, vamos começar com algumas palavras sobre o que é o jogo.



Você marca os números que acha que ganhará nas cartelas. Enquanto isso, uma pessoa tira os números aleatoriamente de um saco (se for on-line, um sistema aleatório faz isso). O objetivo é primeiro completar o padrão da cartela que você tem com os números que aparecem nela. Então você ganha, e isso é tudo.



É um dos jogos de azar mais populares e é jogado em todos os lugares. De casa com a família a cassinos.



Existem truques para ganhar no bingo?

Apesar de ser um jogo simples, há truques para ganhar no bingo. Mas esses truques são indiscutivelmente mais aplicáveis à versão on-line.



Escolha uma estratégia escolhendo (se possível) cartas com uma distribuição mais homogênea entre as diferentes colunas e linhas.



Jogue em horários mais calmos ou fique de olho no número de jogadores. Quanto menor for a concorrência por um prêmio de bingo, melhor.



Compre mais cartelas. Essa é a estratégia de ganhar com base na quantidade e não na qualidade, mas, às vezes, ela realmente funciona. Estatisticamente, ela faz muito sentido. Quanto mais cartelas você tiver, mais chances terá de ganhar.



Orientação adicional

Além dos três truques acima, o mais importante é escolher a plataforma certa. Se você escolher um site confiável, terá certeza de que o sistema aleatório não é fraudado, os dados pessoais e financeiros também são protegidos por protocolos avançados etc. Esse é o ponto principal por onde você deve começar.

Alternativas similares ao bingo

Se você gosta de bingo, mas quer variedade, vai adorar esses jogos sim ou sim.



Keno

É um jogo de loteria em que é preciso apostar nos números de uma cartela, como no bingo. O sorteio é aleatório. Ao contrário do bingo, o pagamento é baseado nos números que foram combinados, e não no primeiro que combinou com o número máximo do cartão.



Slingo

É um jogo que combina elementos de bingo e máquinas caça-níqueis. Consiste em girar uma série de bobinas e tentar combinar os números nas cartelas de bingo sob as bobinas. O objetivo é completar padrões (ou linhas) para ganhar.



Loterias instantâneas

As loterias de sua vida, mas on-line. Às vezes, você quer tentar a sorte, mas não quer jogar em um caça-níqueis ou em um jogo de bingo. Nesse caso, essa é uma boa alternativa. Você compra um bilhete e o resultado é revelado instantaneamente.



Essas loterias podem ser ainda melhores do que as loterias físicas, pois nessas últimas, às vezes, é preciso esperar dias ou até semanas! O prêmio que você ganha varia de acordo com os números sorteados.



Comentários finais

Em resumo, o bingo e os jogos que compartilham sua mecânica (e as loterias em geral) sempre foram um passatempo favorito. Eles estão se tornando digitais, mas a maneira de aproveitá-los e ganhar dinheiro extra continua a mesma. Portanto, boa sorte ao jogar!