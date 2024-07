Dicas de Blackjack para aumentar suas chances de ganhar

Publicado em 15/07/2024 às 14:39

Alterado em 15/07/2024 às 14:39

Blackjack é um dos jogos mais populares, tanto no casino tradicional como no casino online legal. Sua popularidade é baseada em regras simples e fáceis de entender. Os jogadores têm uma boa chance de ganhar e levar para casa ótimos prêmios. No entanto, vários aspectos do jogo devem ser levados em conta. Também vale a pena conhecer dicas de blackjack que garantem maiores chances de ganhar.

Aprenda as regras

Antes de que você jogue blackjack no cassino, você definitivamente deve conhecer as regras. Muitas vezes, jogadores ambiciosos mergulham sem saber a sequência exata dos eventos. Para evitar surpresas desagradáveis à mesa, fique de olho aqui nas regras básicas do jogo. Cada jogador deve informar-se com antecedência sobre as regras exatas no casino selecionado ou blackjack casino online.

As regras básicas do blackjack são simples: você tenta chegar mais perto de 21 pontos do que o banqueiro. É importante notar que um valor acima de 21 leva automaticamente à perda da aposta. A partir dos 22 anos, todas as mãos são consideradas perdidas. Os “Ases” contam para um ou 11 pontos. As figuras (Jack, Queen, King) e 10s contam 10 e as outras cartas de acordo com seu valor (2 a 9).



No início, cada jogador recebe duas cartas do dealer. Então você tem que decidir se você quer receber outra carta ou se você quer ficar com seus dois cartões originais. O concessionário, por outro lado, não pode tomar uma decisão. Se ele tiver 16 pontos ou menos, ele deve levar outra carta. Com 17 ou mais pontos, ele deve parar e jogar com as cartas sorteadas.



O que considerar antes de iniciar o jogo

Antes de pegar as cartas pela primeira vez, atente para seu comportamento, por mais que você esteja jogando online.



Seguir uma estratégia simples dá segurança e torna o jogo mais fácil. Dessa forma, evitam-se improvisos e nervosismos constantes. Para isso, é útil conhecer truques de blackjack. Eles facilitam o jogo bem pensado. Quanto mais vezes e mais tempo você joga blackjack, quanto mais familiarizado você se torna com sua própria estratégia, mais você pode adaptá-la e modificá-la. No início, no entanto, uma estratégia simples é adequada para se ter uma ideia do blackjack.



Um erro muito comum cometido por iniciantes é se concentrar exclusivamente em suas próprias cartas. Esquecem-se que devem jogar contra o banco e ficar de olho nas cartas do dealer tanto quanto as suas. Portanto, sua própria decisão depende de suas próprias cartas e das cartas do dealer. É por isso que a contagem de cartas de blackjack é tão comum.



O número de baralhos jogados em uma mesa determina a complexidade do jogo. Para iniciantes, mesas com poucos são adequadas. Isso facilita a avaliação de quais cartas já foram jogadas e quais ainda podem ser reveladas. Se vários decks são jogados, isso leva a confusão, especialmente para os recém-chegados, e portanto deve ser evitado.