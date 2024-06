Por que simular as estratégias de roleta no computador? Saiba mais aqui

Publicado em 24/06/2024 às 15:30

Alterado em 24/06/2024 às 15:30

Os jogadores de roleta online usam diversas estratégias de apostas para potenciar os seus ganhos. Ainda que a roleta online funcione com algoritmo RNG (Gerador de Número Aleatório), o que torna o jogo totalmente justo e imparcial, ao adotarem estratégias de apostas os jogadores estão potencializando as possibilidades de ganhos. Importa sublinhar que nenhuma estratégia de apostas na roleta vai garantir ganhos sucessivos ou 100% de eficácia. A estratégia é usada para gerenciar a banca e potencializar os prêmios.

No jogo da roleta ganhar dinheiro são várias as estratégias de apostas possíveis. Vamos dar uma olhada nas mais populares e explicar para você por que deve fazer uma simulação computacional da estratégia.



As estratégias de apostas mais populares na roleta

Quando falamos de estratégias de roleta, devemos ter em conta que existem imensos métodos para apostar no jogo. Entre estes, destacam-se:



Método Martingale: Um sistema de apostas de progressão em que se dobra o valor da aposta após uma derrota, para recuperar a perda anterior. Volta-se ao valor inicial de aposta quando há um ganho.



Método Fibonacci: O jogador adota uma sequência de números em que soma os dois números anteriores quando perde, e recua dois números na sequência quando ganha.



Sistema Labouchere: Sistema um pouco mais complicado, em que o jogador determina, antes de começar a jogar, quanto deseja ganhar. Depois divide esse valor numa sequência, soma o primeiro e último número dessa sequência e procede à aposta.



Método D’Alembert: Método em que se aumenta o valor da aposta após uma derrota e se diminui o valor após uma vitória.



As apostas de roleta

É importante, antes de falar de estratégias de apostas e de simulação computacional, perceber quais os tipos de apostas mais frequentes na roleta. Para que possa conferir, de um modo mais visual, os tipos de apostas da roleta, a tabela abaixo mostra as mais populares:







Nesta fase, importa referir que as estratégias de apostas são potencialmente mais usadas em apostas externas, em que a probabilidade de chance seja de 50% e o pagamento 1:1.



As simulações computacionais de estratégias de roleta

As simulações de estratégias têm como objetivo testar e simular os diferentes sistemas e padrões de apostas. Os simuladores se baseiam em um Gerador de Número Aleatório e vão simular os movimentos da roleta, tendo por base o algoritmo e os parâmetros que o jogador insere no simulador.

O usuário deve, no simulador, inserir alguns dados que permitem ao programa efetuar as respectivas simulações:



O valor da aposta



O número de rodadas



O valor total de aposta: calculado automaticamente em função do valor da aposta e do número de giros



O saldo inicial



As variantes de progressão de aposta: por norma, o simulador permite uma aposta plana, com o mesmo valor de unidade; uma aposta que dobra depois de cada perda ou uma aposta que dobra após cada ganho, e ainda mais uma unidade após cada ganho ou menos uma unidade após perda.

Com todos os parâmetros inseridos, o simulador usa o algoritmo RNG para indicar o número vencedor ao longo das rodadas indicadas. A combinação destes dados apresenta uma tabela com os seguintes dados:



O número vencedor



O resultado do giro: ganho ou perda



A aposta: a unidade de aposta em cada giro



Pagamento: valor ganho ou perdido, em função do resultado



Saldo: estado do capital próprio, em função da rodada

Num simulador mais completo, o usuário poderá visualizar um gráfico, com todos os dados da tabela, o que permite ter uma noção mais visual dos resultados, ao longo das rodadas.



Ainda que a roleta seja, de fato, um jogo completamente aleatório, ao inserir os parâmetros solicitados e com a ajuda do Gerador de Número Aleatório, o jogador pode aferir se a variante de progressão irá gerar um ganho ou uma perda, ao longo de uma simulação com determinado número de giros indicados.

Através destas simulações, o jogador poderá verificar qual a estratégia que funciona melhor, qual o resultado ao longo de 100, 200 ou 1000 giros, as oscilações do saldo ao longo das rodadas. Acima de tudo, é possível, sem gastar nenhum dinheiro, simular o funcionamento da roleta e verificar o valor do saldo fictício.

Esta simulação vai dar indicações ao jogador se a estratégia funciona a curto ou a longo prazo, qual a estratégia que deve usar em função do saldo inicial e do valor da aposta e verificar a eficácia de cada método, ao longo de um determinado número de rodadas.