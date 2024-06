7 jogadores que foram artilheiros da Eurocopa em casa

Publicado em 19/06/2024 às 16:22

o palco da competição é a Alemanha



Nesses 64 anos de história, a Euro já teve dez campeões diferentes e 31 jogadores que foram artilheiros da competição, algumas vezes dividindo o posto com outros concorrentes. Dentre todos esses nomes, apenas um deles conseguiu terminar na ponta da lista em mais de uma oportunidade: Cristiano Ronaldo, que ganhou a chuteira de ouro em 2012 e 2020.



Não à toa, o português está novamente cotado entre os três principais favoritos à artilharia, ao menos nos principais sites de apostas para a Eurocopa como a Betano



Havertz, aliás, tentará ser o oitavo anfitrião a terminar uma edição da Euro como o goleador máximo. Das 16 disputas anteriores, em sete delas o artilheiro foi um jogador que atuava pelo país-sede, mas nunca um alemão esteve nessa lista, que conta com três franceses, um espanhol, um sueco, um inglês e um holandês. Maior torneio continental de seleções do mundo, a Eurocopa já deu o pontapé inicial em sua 17ª edição. Desta vez,, onde os principais craques do Velho Mundo disputam o título mais importante entre países da região.Nesses 64 anos de história, a Euro já teve dez campeões diferentes e 31 jogadores que foram artilheiros da competição, algumas vezes dividindo o posto com outros concorrentes. Dentre todos esses nomes, apenas um deles conseguiu terminar na ponta da lista em mais de uma oportunidade: Cristiano Ronaldo, que ganhou a chuteira de ouro em 2012 e 2020.Não à toa, o português está novamente cotado entre os três principais favoritos à artilharia, ao menos nos, que o colocam com odds a 15,00, atrás apenas do inglês Harry Kane (6,50) e do francês Kylian Mbappe (5,50). O primeiro alemão da lista é Kai Havertz (20,00), empatado com o também inglês Jude Bellingham.Havertz, aliás, tentará ser o oitavo anfitrião a terminar uma edição da Euro como o goleador máximo. Das 16 disputas anteriores, em sete delas o artilheiro foi um jogador que atuava pelo país-sede, mas nunca um alemão esteve nessa lista, que conta com três franceses, um espanhol, um sueco, um inglês e um holandês.





François Heutte (1960)



Logo na edição inaugural da Eurocopa, realizada na França em 1960, um francês esteve entre os cinco maiores goleadores do torneio, o atacante François Heutte, que na época defendia o então Racing Club de Paris, hoje Racing Club de France Football, da quarta divisão do futebol local. Com dois gols em dois jogos, Heutte terminou a competição empatado com os soviéticos Valentin Ivanov e Viktor Ponedelnik, e os iugoslavos Milan Galic e Drazan Jerkovic. Mesmo assim, ele não evitou que sua seleção terminasse no quarto e último lugar do torneio.





Chus Pereda (1964)



Quatro anos depois, foi a vez de a Espanha receber uma edição da Euro, tornando-se a primeira anfitriã a levantar a taça. A festa hispânica foi ainda maior porque um dos artilheiros da competição foi o meio-campista Chus Pereda, destaque do Sevilha naquele momento. Foi dos pés dele os dois gols que abriram caminho para a vitória espanhola na semi diante da Hungria e na final contra a União Soviética. Ele terminou a disputa empatado com os húngaros Ferenc Bene e Dezso Novak.





Michel Platini (1984)



Exatas duas décadas depois uma seleção anfitriã voltou a ter o artilheiro da Eurocopa e ainda por cima deu a volta olímpica. Em 1984, a França conquistou o seu primeiro título continental graças ao talento do lendário meia Michel Platini, que marcou nove gols naquela campanha. Até hoje ninguém colocou tantas bolas na rede Exatas duas décadas depois uma seleção anfitriã voltou a ter o artilheiro da Eurocopa e ainda por cima deu a volta olímpica. Em 1984, a França conquistou o seu primeiro título continental graças ao talento do lendário meia Michel Platini, que marcou nove gols naquela campanha. Até hoje ninguém colocouem uma única edição da Euro como ele há 40 anos. Não à toa, o então astro da Juventus também foi eleito o melhor jogador da competição.





Tomas Brolin (1992)



Em uma edição marcada pelo surpreendente título da Dinamarca, a Eurocopa de 1992 teve quatro artilheiros, e um deles vestia a camisa dos donos da casa, a Suécia. Trata-se do meia-atacante Tomas Brolin, que levou sua seleção até as semifinais, mas não conseguiu evitar a queda para a poderosa Alemanha, que viria a ser vice-campeã. O jogador do Parma marcou três gols e dividiu a chuteira de ouro com o dinamarquês Henrik Larsen, o alemão Karl-Heinz Riedle e o holandês Dennis Bergkamp.





Alan Shearer (1996)



Quatro anos depois, a Inglaterra sediava a Euro pela primeira vez em sua história e vivia a expectativa de um título inédito. Apesar de todo o apoio da torcida local, os donos da casa não passaram da semi, caindo para a Alemanha nos pênaltis. No entanto, o prêmio de consolação foi a artilharia de Alan Shearer, então grande estrela do Newcastle, que guardou cinco bolas no fundo do gol.





Patrick Kluivert (2000)



Completando a série de três edições seguidas com um jogador do país anfitrião na artilharia, a Euro de 2000 foi a primeira da história com duas sedes, Bélgica e Holanda. E foi o centroavante holandês Patrick Kluivert quem mais comemorou gols naquele ano, com cinco tentos, empatado com o iugoslavo Savo Milosevic. Mesmo assim, a Laranja Mecânica não passou da semi.







